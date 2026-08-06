Carlos Alcaraz tiene claro su plan con el US Open y los riesgos de su muñeca: "Un 55%"

Redacción ElDesmarque Madrid, 06 AGO 2026 - 11:00h.

El tenista murciano sigue teniendo el Abierto de Estados Unidos como objetivo prioritario y no competirá en Cincinnati porque era muy apresurado

Alarma Carlos Alcaraz: los gestos y caras del murciano que denotan que algo no va bien

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La baja de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Cincinnati ha generado mucha preocupación entre los aficionados y los expertos en el circuito ya que temían que se pudiera tratar de una posible recaída en la lesión de su muñeca. La realidad es muy distinta y el murciano, que está siguiendo el plan previsto junto a su equipo, mantiene intacto su objetivo de reaparecer en el US Open, siempre que las próximas semanas de entrenamiento confirmen la buena evolución de su recuperación.

La baja en Cincinnati fue por una cuestión de plazos

La ausencia de Alcaraz en Cincinnati no responde a ningún contratiempo físico de última hora. Según ha recogido Punto de Break, el tenista simplemente no ha llegado a tiempo para afrontar un torneo de máxima exigencia después de cuatro meses alejado de las pistas. El murciano comenzó a aumentar la intensidad de sus entrenamientos hace apenas dos semanas y, desde entonces, las sensaciones con la muñeca habían ido mejorando progresivamente, pero el calendario jugaba en su contra.

Para competir en Cincinnati debía haber viajado ya a Estados Unidos y entrar en dinámica de competición cuando todavía necesita seguir acumulando sesiones de entrenamiento y confianza sobre la pista. En su entorno tienen claro que no merece la pena acelerar los plazos después de una recuperación tan larga y que la prioridad sigue siendo llegar en las mejores condiciones posibles al último Grand Slam de la temporada.

El US Open sigue siendo el gran objetivo de Carlos Alcaraz

Si algo ha demostrado el equipo de Alcaraz durante esta lesión es que no está dispuesto a correr riesgos. La prudencia ha marcado todo el proceso desde el primer día y esa hoja de ruta no cambiará ahora. De hecho, el plan continúa siendo el mismo: entrenar durante las dos próximas semanas y valorar entonces si está preparado para viajar a Estados Unidos.

Las sensaciones son positivas, aunque todavía queda margen de mejora. Según la información de Álvaro Sánchez, periodista y amigo de Alcaraz, el murciano aún se encuentra lejos de su mejor versión y actualmente estaría aproximadamente al 55 % de su nivel competitivo. El objetivo es acercarse al 85 o 90 % antes de volver a disputar un partido oficial.

Además, también ha quedado descartada la posibilidad de solicitar una invitación para disputar el ATP de Winston-Salem, un torneo que aparecía como alternativa antes del US Open. La idea nunca ha cambiado: seguir entrenando, comprobar cómo responde la muñeca al aumento de las cargas y tomar la decisión definitiva cuando llegue el momento.