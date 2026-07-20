Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUL 2026 - 09:52h.

El tenista murciano, sin la camiseta de La Roja, celebró la victoria en el estadio y bajó al césped con los jugadores

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Carlos Alcaraz no quiso perderse la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El tenista murciano, que continúa recuperándose de la lesión en su muñeca derecha que le mantiene alejado de las pistas, estuvo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para apoyar a la selección de Luis de la Fuente, sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de muchos aficionados: Alcaraz no vistió la camiseta de la Selección Española durante todo el encuentro y no es porque a él no le apeteciera hacerlo.

Carlos Alcaraz bajó al césped para celebrar el título con los jugadores de España

Antes del inicio del encuentro, Alcaraz participó en la ceremonia inaugural de la final como uno de los encargados de portar al terreno de juego el baúl oficial de Louis Vuitton, la exclusiva pieza que custodiaba la Copa del Mundo antes de la entrega al campeón. Una vez finalizó el partido con la victoria de España, el murciano bajó al césped para felicitar personalmente a los jugadores y compartir con ellos la celebración del título. Allí estuvo junto Ferrán Torres, el goleador de la noche y Sergio Reguilón, que estuvo viendo el encuentro con él desde la grada.

El motivo por el que Carlos Alcaraz no llevaba la camiseta de España

El tenista murciano acudió al encuentro como invitado de Nike, uno de sus patrocinadores principales y la Selección Española, sin embargo, viste Adidas, competidor directo de la marca estadounidense. Esa circunstancia impide que deportistas patrocinados por Nike luzcan públicamente la equipación oficial de España. La invitación de la firma norteamericana reunió además a otras figuras internacionales como los raperos Drake, Yeat y Central Cee, además de los jugadores de la NBA Victor Wembanyama, Kevin Durant y Devin Booker, en una final que también se convirtió en un gran escaparate para otros deportes.