Cucurella ya 'teme' las consecuencias de tatuarse a Luis de la Fuente: "La gente me preguntará"

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUL 2026 - 09:06h.

El lateral del Real Madrid hizo la promesa de tatuarse al seleccionador español si La Roja ganaba el Mundial

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Marc Cucurella es uno de los grandes protagonistas de la histórica victoria de España en la final del Mundial 2026 frente a Argentina y no tiene que ver con el fútbol. El lateral izquierdo, que volvió a completar un gran encuentro, atendió a los medios tras la conquista del título y fue preguntado por la promesa que hizo semanas atrás de tatuarse la cara de Luis de la Fuente si La Roja levantaba la Copa del Mundo. El internacional español reconoció entre risas que ya está pensando cómo cumplir su palabra y que está buscando un lugar del cuerpo donde el tatuaje pueda verse con facilidad una vez se lo haga.