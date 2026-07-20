El mal perder de Otamendi con Rodri tras perder la final: "Estuvisteis llorando toda la semana"

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUL 2026 - 08:40h.

El central argentino le reprochó al jugador del Manchester City unas declaraciones de Aymeric Laporte en la semana previa del partido

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La final del Mundial 2026 entre España y Argentina dejó varios momentos de tensión una vez sonó el pitido final. La selección de Luis de la Fuente se impuso a la vigente campeona del mundo en un duelo muy intenso que no terminó con el final del tiempo reglamentario. Mientras los jugadores de La Roja celebraban la conquista del segundo Mundial de la historia de la selección, algunos futbolistas argentinos se enzarzaron con los internacionales españoles. Fue en ese momento cuando se produjo un tenso intercambio de palabras entre Nicolás Otamendi y Rodri.

La discusión entre Nicolás Otamendi y Rodri al acabar el encuentro

Las cámaras de televisión captaron el momento en el que Rodri se acercó a saludar a varios futbolistas argentinos tras el encuentro y fue entonces cuando Nicolás Otamendi se dirigió al centrocampista español para recriminarle unas declaraciones realizadas durante la semana previa a la final por Aymeric Laporte.

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El defensa argentino reprochó a Rodri que tanto él como Laporte se habían pasado los días previos “llorando” por el arbitraje y por el estilo de juego de la Albiceleste. El internacional del Manchester City, sorprendido por la reacción de Otamendi, le preguntó a qué se refería exactamente y el origen del enfado estaba en las palabras que Laporte dijo en una entrevista para MARCA días antes.

El central de la Selección Española aseguró que no le preocupaba la intensidad de Argentina siempre que el árbitro controlara el encuentro, aunque reconoció que en partidos anteriores le había llamado la atención que algunas acciones del combinado de Lionel Scaloni quedaran sin sanción. También defendió que España había sido una selección “noble” durante todo el torneo y expresó su confianza en que el colegiado mantuviera el control del partido. El rifirrafe entre Otamendi y Rodri no pasó de un intercambio verbal ya que el español se alejó de la discusión.