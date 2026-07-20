Keyne, el hermano de Lamine Yamal, se vuelve a hace viral tras la final: locura al recoger la medalla

Alberto Cercós García 20 JUL 2026 - 01:45h.

La victoria de España en la final del Mundial ya ha dejado infinidad de imágenes para el recuerdo

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España ya puede presumir de una nueva estrella tras proclamarse campeona del Mundial al imponerse a Argentina en una final para el recuerdo, un partido que enfrentó a dos generaciones marcadas por Lionel Messi y Lamine Yamal. La selección de Luis de la Fuente volvió a demostrar su enorme personalidad, dominando gran parte del encuentro y resistiendo el empuje argentino en los momentos de mayor tensión para levantar el título. Lamine fue, una vez más, uno de los futbolistas más desequilibrantes del equipo español. Su velocidad, descaro y capacidad para generar peligro volvieron a ser determinantes, confirmando que el extremo del Barcelona ya es una de las grandes referencias del fútbol mundial pese a su juventud.

Sin embargo, mientras España celebraba sobre el césped, otro protagonista volvió a conquistar las redes sociales. Se trata de Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, convertido en una de las imágenes más entrañables de todo el Mundial. Durante el torneo ya había protagonizado varios momentos virales con sus espontáneas reacciones, sus celebraciones y su complicidad con el futbolista español, hasta el punto de convertirse en un personaje muy querido por los aficionados. El propio Lamine ha reconocido en varias ocasiones la importancia que tiene Keyne en su vida, con quien mantiene una relación muy especial pese a la diferencia de edad.

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Nueva aparición estelar de Keyne

La final no fue una excepción. Las cámaras de televisión captaron al pequeño Keyne completamente atento mientras observaba cómo su hermano recogía la medalla de campeón del mundo. Su expresión de admiración y emoción no tardó en hacerse viral, generando miles de comentarios en redes sociales. Una escena sencilla, pero cargada de simbolismo, que volvió a demostrar el fuerte vínculo entre ambos y que puso el broche perfecto a una noche histórica para el fútbol español. Mientras Lamine escribía una nueva página dorada con la selección, Keyne regalaba otra de esas imágenes capaces de emocionar a todo un país y que ya forman parte del recuerdo imborrable de este Mundial.