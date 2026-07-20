Los premios del Mundial copados por España con Rodri, Pau Cubarsí y Unai Simón

Joaquín Anduro 20 JUL 2026 - 00:53h.

Rodri, MVP; Cubarsí, mejor joven, y Unai Simón, mejor portero

Ferran Torres se disfraza de Iniesta en otra exhibición de Rodri y la defensa: las notas de España ante Argentina

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España ha hecho historia este domingo en el MetLife Stadium al conquistar el segundo Mundial de su historia después de la sufrida victoria por 1-0 ante Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres. Un triunfo que ha certificado el espectacular dominio durante todo el encuentro de los hombres de Luis de la Fuente plasmado en que coparon los premios del torneo con Rodri Hernández, Unai Simón y Pau Cubarsí.

No podía ser de otra forma y los tres jugadores de la Selección Española conquistaron los tres trofeos en los que se premia la calidad de los futbolistas. Rodri ha seguido la tónica de la Eurocopa 2024 conquistado también el MVP en un Mundial en el que Lamine Yamal llegaba como el jugador más mediático pero al final el madrileño se ha convertido en el líder del equipo.

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La final fue otra exhibición de Rodri Hernández, que pronto se hizo con la pelota impidiendo que Argentina la oliese y provocando que se fueran sin ocasiones. Un premio merecido para el Balón de Oro de 2024, que aspira ahora a revalidar este título como uno de los principales favoritos.

Pau Cubarsí se alzó con el galardón al mejor futbolista joven del torneo después de que, a sus 19 años, se disfrazara de Beckenbauer durante el torneo. El zaguero del Barça fue un muro en defensa junto a Aymeric Laporte, al que se le vio emocionado mientras su compañero recibía el trofeo.

El trío lo completó Unai Simón como el mejor portero del Mundial 2026 en el que, después de ocho partidos disputados, ¡sólo encajó un gol! De Ketelaere en cuartos de final fue el único que osó batir a un meta al que apenas le han disparado durante el encuentro pero ha sabido ejercer de hombre libre saliendo siempre de su portería para evitar los ataques del rival.

Mbappé y Olise brillan como máximo goleador y asistente

En cuanto a las estadísticas, los que destacaron fueron dos franceses, Kylian Mbappé y Michael Olise, que se fueron del torneo como el máximo goleador, con 10 tantos, y máximo asistente, con siete pases de gol, respectivamente. Además, el delantero del Real Madrid consiguió superar a Leo Messi como el máximo anotador de la historia de los Mundiales, con 20 y el del Bayern superó el récord de Pelé de más asistencias en una sola edición.