Gavi y Eric García se pelean con un enfadado Paredes justo al terminar la final: empujones y mucha tensión

Alberto Cercós García 20 JUL 2026 - 00:44h.

España se alzó con la victoria en el Mundial, pero la final terminó con una breve pelea entre Gavi, Eric y Paredes

Ferrán Torres se reivindica en la final del Mundial con un gol y su celebración lo dice todo

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La final terminó con España celebrando el título, pero también con una imagen muy alejada del espíritu deportivo. Después de un encuentro marcado por la enorme intensidad de Argentina, la tensión acumulada durante los ciento veinte minutos acabó estallando en el mismo instante en que sonó el pitido final. El combinado albiceleste jugó durante buena parte del choque al límite del reglamento, protagonizando numerosas acciones duras que fueron elevando la temperatura del partido. La expulsión de Enzo Fernández simbolizó esa agresividad competitiva de una Argentina que nunca dejó de pelear, aunque en demasiadas ocasiones lo hizo rozando el límite permitido por el árbitro. Con España ya proclamada campeona, la frustración de la derrota desembocó en un enfrentamiento entre varios futbolistas sobre el césped.

El principal protagonista de la tangana fue Leandro Paredes, que se dirigió de forma muy airada hacia varios jugadores españoles nada más finalizar el encuentro. El centrocampista argentino se encaró primero con Eric García y llegó a sujetarle por el cuello en medio de una fuerte discusión, provocando la inmediata reacción de los futbolistas de ambos equipos. En apenas unos segundos, la situación se volvió mucho más caótica, con empujones, gritos y continuos intentos por separar a los implicados mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso.

De Eric García a Gavi: la fea reacción de Argentina

Gavi tampoco logró escapar del conflicto. En medio del forcejeo, el centrocampista del Barcelona acabó siendo derribado tras un encontronazo en el que participaron el propio Paredes y Thiago Almada. Entre ambos terminaron empujándole y tirándole al suelo, lo que provocó la indignación de los jugadores españoles que acudieron rápidamente en defensa de su compañero. Lionel Scaloni fue uno de los primeros en intervenir para tratar de rebajar los ánimos desde el banquillo argentino, mientras futbolistas como Yeremi Pino también se empleaban a fondo para separar a los implicados y evitar que la situación fuera todavía a mayores.

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Afortunadamente, el enfrentamiento no pasó de los empujones y los agarrones, aunque dejó una imagen muy amarga para cerrar una final que había sido espectacular en lo futbolístico. España pudo celebrar el título conquistado tras imponerse con autoridad, mientras que Argentina terminó evidenciando una enorme frustración por la derrota en los últimos instantes. La tensión acumulada durante un partido muy físico acabó explotando cuando todo había terminado, empañando el desenlace de una final que será recordada tanto por el triunfo español como por el lamentable episodio vivido tras el pitido final.