La profecía de Capdevilla que Cucurella quiso cumplir: enterró una moneda en el césped antes del partido

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUL 2026 - 12:25h.

El jugador del Real Madrid hizo el mismo ritual que el exinternacional español y funcionó

Cucurella ya 'teme' las consecuencias de tatuarse a Luis de la Fuente: "La gente me preguntará"

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España conquistó el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El combinado de Luis de la Fuente volvió a hacer historia con su segundo título mundial y, tras la celebración, ha salido a la luz un curioso ritual que une a dos campeones de dos generaciones diferentes: Joan Capdevila y Marc Cucurella, los dos laterales izquierdos titulares de las selecciones españolas que levantaron la Copa del Mundo.

El ritual que Joan Capdevila empleó en Sudáfrica y que Marc Cucurella repitió en Nueva Jersey

El exinternacional español ha revelado en su cuenta de X que pidió al nuevo lateral del Real Madrid que repitiera el mismo gesto que él realizó antes de la final de Sudáfrica 2010. “En 2010 enterré una moneda en el césped antes de comenzar el partido… Lo he contado millones de veces. Le pedí a Cucurella que hiciera lo mismo ayer… Marc, te quiero mucho. ¡Eres campeón del mundo!”, escribió tras el encuentro.

El vídeo que ha publicado Capdevila muestra a Cucurella, justo antes de que comience el partido, desplazándose hasta la banda izquierda del MetLife Stadium para esconder una moneda bajo el césped, repitiendo el ritual que al exinternacional español le funcionó hace dieciséis años.

La historia tiene aún más simbolismo por todo lo vivido por el campeón de 2010 en los días previos a la final de Nueva Jersey. Capdevila estuvo cerca de perderse la final después de que Estados Unidos le negara inicialmente la entrada al país por haber disputado un partido en Irán una década atrás, pero pudo resolver la situación y presenciar el encuentro desde la grada. La generación actual siempre ha mostrado mucho respeto y admiración a los jugadores que fueron campeones con Vicente del Bosque en 2010 y Sergio Ramos, Xavi Hernández, Iker Casillas, Andrés Iniesta y David Villa, entre otros, les devolvieron el detalle apoyándoles desde el estadio.