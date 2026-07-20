Juan Pérez 20 JUL 2026 - 11:48h.

Hasta Puyol y Jenni Hermoso le dan la razón con una sencilla mirada

El festival de patadas de Argentina frente a España: 25 faltas, 6 tarjetas amarillas y una roja

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La presencia de Javier Bardem en todos los grandes escenarios del Mundial 2026 allá por donde España competía desde la fase de eliminatorias ha sido una prolongación más de España. Por eso su presencia en el césped tras la victoria ante Argentina es parte de un camino que se alinea con su forma de ver la vida, hasta el punto que unas declaraciones ante Juan Pablo Sorín se convierten en una lección de estilo a toda Argentina tras el partido marrullero de los subcampeones en Nueva York.

Javier Bardem es uno de los millones de amuletos patrios en este Mundial 2026 hasta la coronación, pero su cercanía con los micrófonos le da un plus para alzar la voz como otros no lo hacen. Tal es su voluntad por valorar el campeonato de España, que en su énfasis por canalizar las energías a favor de La Roja deja una pulla gigantesca a los argentinos como selección por su nefasto comportamiento en el césped.

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El análisis internacional de la gran final del Mundial 2026 pasa por el dominio español, pero a nadie se le escapa que Argentina centró todo su potencial en un juego sucio incluso después de los 120 minutos. Los jugadores de España apenas han alzado la voz, pero Javier Bardem sí lo ha hecho, y con el suficiente estilo como para dejar un titular inteligente y mordaz cuando Sorín le cuestiona sobre lo que le transmite la selección: "Lo que me transmitía hace 16 años la España de Puyol: equipo, unidad, juego bonito, juego limpio, educación, reglas y sobre todo espíritu de equipo. Todos van a lo mismo, a ganar bien y bonito, eso es extraordinario en una final de una Copa del Mundo", aclara el actor.

La reacción de Jenni Hermoso y Puyol, colaboradores habituales de Sorín en el programa, parece recién salida de una comedia. Una mirada de complicidad a la cámara, una comprobación absoluta de que ha mandado un mensaje al fútbol mundial y sobre todo a los argentinos, y un capítulo cerrado para quitarle el trono del fútbol mundial.