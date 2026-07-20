Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 10:55h.

El exportero pone en valor unas palabras de Ferran Torres

La imagen inédita de Nahuel Molina que desató la pelea en el España-Argentina: puñetazo al estómago

Compartir







España se ha levantado este lunes con una sonrisa de oreja a oreja. El triunfo en el Mundial 2026, el segundo de nuestra historia, se celebró hasta altas horas de la madrugada en todos los rincones del territorio nacional. El gol de Ferran Torres se gritó al unísono en una unión que destacó el propio protagonista al término del encuentro ante Argentina, así como Santi Cañizares.

El que fuera portero español e internacional absoluto compareció en El Partidazo de COPE tras conquistar la segunda estrella. Allí, Cañizares aprovechó unas declaraciones de 'El Tiburón' para lanzar una petición política a toda España.

Santi Cañizares lanza una petición a toda España tras ganar el Mundial

Santi Cañizares comenzó su intervención radiofónica con un pequeño análisis del España-Argentina: "Creo que no se puede ganar y no sufrir. Ganar y ganar algo muy gordo es porque lo haces a través de un gran sufrimiento y un gran esfuerzo. Yo he pasado de la emoción al agradecimiento. Al agradecimiento de poder vivir este momento, al agradecimiento a estos chicos de habernos llevado a donde nos han llevado, de la ilusión, la alegría que nos han dado...".

Tras ese discurso inicial, el que fuera portero internacional lanzó una petición al pueblo español. La política, a ojos de Santi Cañizares, no debe cambiar lo vivido el pasado domingo: "Y un mensaje tengo para el pueblo español. Lo ha dicho Ferran Torres: 47 millones de personas empujando. Que no nos dividan, no entremos en ese juego, que no quiera nadie, ni ningún político dividirnos ni enfrentarnos. Juntos, en lo bueno y en lo malo, somos mejores y más felices".

Por último, el ahora tertuliano reconoció que sus sensaciones ante una posible tanda de penaltis contra Argentina no eran nada positivas: "Si llegamos a penaltis, ellos crecidos, nosotros hundidos porque evidentemente hemos tenido... y teniendo en cuenta que el Dibu es el mejor portero del mundo en el lance de los penaltis, estábamos liquidados".