Ángel Cotán 20 JUL 2026 - 10:03h.

El capitán txuri urdin, máximo goleador español en el torneo

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Mikel Oyarzabal no vio portería en la gran final del Mundial 2026, pero aún así finalizó el torneo como el máximo realizador español. Sus goles han sido claves en la conquista de España y su buen hacer sobre el terreno de juego le han colocado en el foco internacional. En San Sebastián no se sorprenden ante el gran nivel mostrado por su capitán y la Real Sociedad saca pecho.

El club realista ha mostrado su apoyo al delantero centro durante todo el campeonato mundial, aunque un sector de la afición española ha criticado la forma. La felicitación de la Real Sociedad a Mikel Oyarzabal tras proclamarse campeón del Mundo está dando que hablar.

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La felicitación de la Real Sociedad a Mikel Oyarzabal desata las críticas en España

La Real Sociedad no tardó en felicitar a su representante en el equipo campeón del mundo. Tras el pitido final del España-Argentina, el club donostiarra lanzó una felicitación a su capitán Mikel Oyarzabal, aunque este mensaje ha sido criticado por un amplio sector de la hinchada nacional: "Mikel Oyarzabal es campeón del mundo. Se convierte en el primer jugador en conseguir este hito siendo jugador txuri urdin. Cinco goles y una asistencia en la FIFA World Cup. Zorionak, Mikel!".

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Estos son algunos de los ejemplos que pueden encontrarse en la red social X (anteriormente Twitter):

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España, enganchada a la Selección

La victoria de España frente a Argentina en la final del Mundial de fútbol ha arrasado este domingo en audiencia al reunir frente al televisor a una media de 15.706.000 millones de personas y lograr una cuota de pantalla del 87,1 %, según ha avanzado a EFE Barlovento a partir de datos de Fiftyfive.

Son los datos de audiencias del partido y de la prórroga y de la suma de La 1, la2cat, TDP y Dazn, una cifra que se eleva hasta los 20.105.000 millones de personas si se contabilizan quienes sintonizaron el encuentro y la prórroga en algún momento de la emisión.

Estas cifras convierten a la final en el partido más visto de la historia de los mundiales y en el segundo evento más seguido de la historia, según la consultora.