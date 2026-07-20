David Torres 20 JUL 2026 - 09:26h.

España, primer país en la historia que es campeón del mundo en mujeres y hombres a la vez

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El título de campeón del mundo logrado por España este domingo en Nueva York es especial por muchas cosas: porque llegó tras dieciséis años de sequía, porque España llegará a la cita de 2030 que se organiza en nuestro país como campeona; porque le ganó en la final al vigente campeón, Argentina: a nivel local porque el gol de la final lo hizo Ferran Torres, un valenciano y valencianista pero si hay un dato relevante que lo hace único, es porque, nunca antes un país había logrado hacer doblete.

De Olga Carmona a Ferran Torres

Y es que, España, con la victoria del equipo de Luis de la Fuente sobre Argentina en la final jugada este domingo en el estadio Metlife, se ha convertido en el primer país que es campeón del mundo en mujeres y hombres en un ciclo simultáneo.

La selección femenina reina desde hace tres años, un mes y un día, el 20 de agosto de 2023, cuando se impuso a Inglaterra gracias a un gol de Olga Carmona, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La lateral anotó en el minuto 29 del partido jugado en Sídnei, la noche del infausto beso de Rubiales a Jenni Hermoso.

Y así seguirá este doblete histórico al menos hasta el año que viene. No en vano, será entonces cuando se celebre el próximo Mundial femenino. En concreto, la décima edición del torneo se disputará el próximo año en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio.

El equipo masculino, que se consagró este domingo al imponerse por 1-0 a la Albiceleste con un gol de Ferran Torres, lucirá la vitola de campeón más tiempo y la defenderá en casa. Y es que, el próximo Mundial masculino se jugará en 2030 en España, Portugal y Marruecos, pero tendrá partidos inaugurales y conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.