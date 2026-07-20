Los mejores memes de la cátedra de España a Argentina como campeones del Mundo

Juan Pérez 20 JUL 2026 - 10:57h.

Lamine Yamal, Leo Messi y Marc Cucurella, los protagonistas más repetidos

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La celebración de los próximos días en España tras demostrarle a todo el universo quién es el dominador del fútbol tras brillar en el Mundial 2026 tiene un espacio especial para los memes. En la época de la inteligencia artificial donde los montajes son mucho más rápidos y eficientes, los memes se multiplican para dejar un plus de ironía a la cátedra a la que han asistido los argentinos en la gran final. Un reclamo de vídeos, imágenes, dibujos y creaciones de todo tipo donde Lamine Yamal y Leo Messi son los grandes protagonistas.