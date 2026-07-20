Pablo Sánchez 20 JUL 2026 - 09:55h.

El dato que convierte el título de campeón en algo único: ellas lo hicieron primero

Fue uno de los momentos más esperados tras la conquista del Mundial

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Uno de los momentos más esperados del día tras proclamarse España campeona del mundo se vivió sobre el mismo césped a la hora de recoger las medallas y la copa. Un instante único que cada uno vivió a su manera y que contó con la presencia de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sobre el terreno de juego. Mucho se ha hablado durante el torneo acerca de su figura y futbolistas como Borja Iglesias ya avisó de lo que haría ante un posible saludo con él si lograban vencer. Y así fue.

Borja Iglesias pasó por delante de Trump, le dio la mano y generó multitud de comentarios al respecto. Ante tal imagen, las redes sociales no cesaban de opinar e incluso mantuvo un pequeño vacile con una persona muy querida para el jugador del Celta como es Ibai Llanos. El streamer español le preguntó qué habían hablado en ese momento y Borja no dudó en responder con una vacilada.

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"Que quiere ir a La Velada", respondió en su perfil de X a Ibai Llanos provocando las risas de muchos de sus seguidores.

Un dato para la historia

España, con la victoria del equipo de Luis de la Fuente sobre Argentina en la final jugada este domingo en el estadio Metlife, se ha convertido en el primer país que es campeón del mundo en mujeres y hombres en un ciclo simultáneo.

La selección femenina reina desde hace tres años, un mes y un día, el 20 de agosto de 2023, cuando se impuso a Inglaterra gracias a un gol de Olga Carmona, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La lateral anotó en el minuto 29 del partido jugado en Sídnei.

El próximo Mundial femenino, la décima edición, se jugará el próximo año en Brasil, del 24 de junio al 25 de julio. El equipo masculino se consagró hoy al imponerse por 1-0 a la Albiceleste con un gol de Ferran Torres.

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El próximo Mundial masculino se jugará en 2030 en España, Portugal y Marruecos, pero tendrá partidos inaugurales y conmemorativos en Uruguay, Argentina y Paraguay.