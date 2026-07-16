María Trigo 16 JUL 2026 - 15:06h.

El delantero gallego reflexionó sobre un suceso que ahora, con España en la final, tiene más opciones de producirse

Borja Iglesias responde a Mariano Rajoy: "Me da un poco de pena"

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Es complicado que Borja Iglesias rehúya a una pregunta aunque esta no tenga nada que ver con el fútbol. Lo hizo hace unos días cuando le respondió a Mariano Rajoy y sus palabras sobre los franceses y lo hizo hace un par de meses en La Revuelta, en TVE, cuando David Broncano ya le planteó la pregunta sobre que haría en el Mundial 2026 si le tocaba saluda a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.

Y es que aunque la pregunta pueda sorprender, Borja Iglesias reconoció abiertamente que era una cosa que ya se le había pasado por la cabeza y que era un debate que merecía un análisis más profundo de cómo actuar: "Ya lo había pensado, es un conflicto complejo porque no solo te representas a ti mismo. Hay un protocolo y un compromiso que cumplir por educación aunque lo que me pide a mí el cuerpo difiere de lo que tendría que hacer.

"Mer gusta la gente que lucha por progresar y que se cumplan los valores fundamentales, y creo que a Trump le cuesta", añadió el delantero de la Selección Española al que Luis de la Fuente no le está dando muchos minutos, pero que sí debutó en un Mundial en el duelo contra Portugal.

¿Se marcará Borja Iglesias un Dani Carvajal?

A la espera de lo que pueda ocurrir el domingo en la gran final que se disputa en Nueva York entre España y Argentina, para el recuerdo entre saludos con presidentes está el de otro jugador de la Selección Española: Dani Carvajal. Hace dos años, el lateral derecho acudió junto al resto de sus compañeros a La Moncloa para ser recibidos por Pedro Sánchez tras haber ganado la Eurocopa. Allí, se hizo muy viral que Carvajal le dio la mano al presidente del gobierno sin mirarlo.