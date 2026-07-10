María Trigo 10 JUL 2026 - 14:14h.

Se intercambió la camiseta con Rui Silva, portero de Portugal con el que coincidió en el Betis

Javier Bardem se pone la camiseta de Borja Iglesias y el futbolista alucina: "Todavía no me lo creo"

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Borja Iglesias tardó en debutar en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. No fue hasta el quinto partido de la Selección Española cuando Luis de la Fuente decidió sacarlo al terreno de juego. Eso sí, fue ya en el descuendo de la victoria en octavos de final contra Portugal y no le dio tiempo a gran cosa. A pesar de ello, el delantero gallego no ocultó lo feliz que está con la experiencia que está viviendo.

"Me siento muy querido y arropado. Después de debutar recibí un montón de abrazos y cariño y eso habla mucho de este equipo. Luis me animó a intentar que cerrásemos el partido. Todos pensábamos en ello y no en una prórroga. Fue un momento complicado porque pasaban los minutos y pensé que no iba a salir -ríe-. Me lo tomé con tranquilidad y preparado para lo que tocara. Muy feliz por debutar, por estar aquí y tener minutos, que es muy complicado", explicó justo este jueves Borja Iglesias en la previa del duelo ante Bélgica.

Borja Iglesias y un intercambio de camisetas muy especial

Entre todos los recuerdos de su debut en un Mundial, el ariete se llevó otro muy especial: la camiseta de Rui Silva. El portero de Portugal y Borja Iglesias compartieron vestuario en el Real Betis, llegando a proclamarse campeones de la Copa del Rey. Este detalle lo mostró en las últimas horas el propio delantero centro, que en un posta en su instagram compartió un refrito de imágenes de los últimos días encontrándose la elástica de Rui Silva entre ellas.

La Selección Española se mide a Bélgica dentro de unas horas (21.00) en Los Ángeles en busca de un puesto en las semifinales del Mundial, donde se enfrentaría a la Francia de Mbappé, que anoche se impuso 2-0 a Marruecos.