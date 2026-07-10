María Trigo 10 JUL 2026 - 07:57h.

Didier Deschamps defendió de forma muy clara a su jugador

La posible mano de Rabiot previa al gol de Francia que reclamó Marruecos y no se vio por televisión

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Cierre de filas en Francia con Kylian Mbappé. El gran líder de la selección gala fue clave en la victoria de los suyos ante Marruecos que los llevó a las semifinales del Mundial. A pesar de que el atacante del Real Madrid falló un penalti, luego marcó el primer gol del partido para allanar el camino hacia una victoria que redondeó con su tanto Ousmane Dembélé.

A la conclusión del encuentro, el que alzó la voz para defender fuerte y claro a Mbappé fue su seleccionador Didier Deschamps. "Muchos piensan que Kylian es una especie de dictador que solo piensa en sí mismo, pero es alguien que, como capitán, es ejemplar. Lo demuestra con lo que hace en el terreno de juego, más allá de todos los goles que marca", afirmó en una rueda de prensa en la que valoró todo el tiempo que tuvo que esperar Mbappé a la hora de tirar el penalti que le paró Bono: "Me dio la impresión de que hubo una revisión del VAR que el árbitro confirmó y que después hubo otra llamada para ver una falta, y ahí se pasaron casi dos minutos revisando las imágenes. Pero bueno, es esa duda de ahí. El caso es que tardó muchísimo tiempo y Kylian ya estaba listo para tirar. No le voy a buscar una excusa a Kylian, pero obviamente es una situación que no era nada fácil".

Mbappé, preparado para otra semifinal más

El delantero del Real Madrid ya lleva ocho goles en el Mundial, con lo que alcanzó a Leo Messi en lo alto de la tabla por la Bota de Oro. Francia será el rival del ganador del España-Bélgica de esta noche, algo que no le preocupa a Kylian: "No tengo ningún rival particular en mente. No me concentro en los rivales, sino en cómo nos vamos a recuperar y cómo vamos a preparar el partido. Evidentemente echaremos un vistazo porque vemos todos los partidos, pero sea Bélgica o España, no es algo que me preocupe demasiado".

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"Yo he sido campeón del mundo, también subcampeón. Esta selección no es ni campeona ni subcampeona. Así que ahora mismo no es la más fuerte. Es la que tiene más potencial, con la que resulta más fácil proyectarse hacia el futuro porque tiene muchas cualidades. Te permite soñar, por supuesto, pero no es la más fuerte. Siempre he dicho que los equipos fuertes son los que ganan y, hasta que se demuestre lo contrario, no veo ninguna copa de oro a mi lado".