Mbappé y Dembélé, goleadores

El penalti interminable: del récord de Bono a la curiosa crítica de Haaland

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Francia es la primera selección en meterse en semifinales del Mundial 2026. El combinado galo se ha impuesto este jueves a Marruecos (2-0) gracias a los goles de Mbappé, que falló un penalti, y Dembélé, tras un duelo que dominaron de inicio fin pero en el que estuvieron algo espesos en ataque.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Francia y Marruecos en este partido de cuartos de final del Mundial 2026.

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Las notas de Francia: aprobados y suspensos

Maignan (5): hizo su primera y única parada en el 85'. Podría haber jugado su primo y nadie se habría dado cuenta.

Koundé (5): no se prodigó en ataque, no sufrió en defensa hasta el tramo final, cuando Ounahi se animó ya con 2-0. Sustituido en el 87'.

Upamecano (6): estuvo a punto de marcar el 1-0 de cabeza en los primeros minutos. Atrás, partido bastante plácido.

Saliba (6): al igual que su compañero de zaga, tarde de poco trabajo ante una Marruecos que apenas generó arriba.

Digne (6): en teoría es el eslabón más débil del once, pero volvió a cumplir. Contuvo a Achraf y Talbi por su costado y estrelló un zurdazo en el larguero justo antes del descanso.

Manu Koné (7): buen despliegue físico en los primeros minutos, presencia en la medular y un corte clave ante Brahim. El 2-0 nació de sus botas en la medular. Sustituido en el 70'.

Rabiot (7): vive una segunda juventud el centrocampista. Otro partido notable, protagonista además en la recuperación que originó el 1-0.

Dembélé (6): poquito protagonismo. Un cabezazo desviado, un buen zurdazo cerca del palo y, eso sí, el 2-0 tras un gran golpeo con la diestra desde la frontal para cerrar el partido.

Olise (4): un jugadón para asistir a Mbappé en fuera de juego y nada más. Muy poquito del atacante para lo que suele ser habitual.

Doué (4): un poco gris, como casi todos los atacantes galos. Una buena jugada a la media hora a la que reaccionó de maravilla Bono, un disparo al medio desde fuera del área en la segunda parte... y poco más. Sustituido en el 77'.

Mbappé (7): voluntarioso desde los primeros minutos, provocó un dudoso penalti que él mismo falló con un lanzamiento bastante manso. A partir de ahí, sorprendente desaparecido en el primer tiempo. Falló una ocasión clara a pase de Olise justo antes de marcar el 1-0 con un gran derechazo a la escuadra. También le contará la asistencia a Dembélé a nivel estadístico. Sustituido con molestias en el 77'.

Didier Deschamps también dio entrada a Zaire-Emery en el 70', Barcola y Mateta en el 77' y Malo Gusto en el 87'.

Las notas de Marruecos: aprobados y suspensos

Bono (8): el gran protagonista. Ya había hecho dos buenas intervenciones a Mbappé y Upamecano antes de detener el penalti al delantero madridista. Sacó otra mano buena a Douné en el primer tiempo, poco pudo hacer en el 1-0 de Mbappé y quizá estuvo algo blando en el 2-0 de Dembélé. Si Francia no acabó goleando fue gracias a sus intervenciones finales.

Achraf Hakimi (4): habitualmente omnipresente en todas las zona del campo, esta vez aportó poco o nada en ataque. Una falta horrible en el primer tiempo y poco más. Atrás no sufrió en exceso, eso sí.

Diop (5): sin ser culpa suya, salió en la foto del 1-0 y vio una amarilla clara tras una entrada por detrás a Mbappé. Por lo demás, cumplió.

Mazraoui (4): le tocó jugar de central zurdo y cometió un penalti impropio de su experiencia a los 25 minutos.

Salah-Eddine (5): al menos no sufrió demasiado ante Dembélé y compañía por su costado, que no es poco. Sustituido en el 74'.

Brahim Díaz (4): lo intentó, pero no le salió nada al malagueño partiendo desde la banda derecha. 0/2 en centros, 12 pérdidas y ningún tiro a puerta. Sustituido en el 74'.

Bouaddi (4): sustituido en el 62' tras una hora sin pena ni gloria. Poco protagonismo.

El Aynaoui (4): tuvo en su cabeza meter a Marruecos en el partido en el tramo final, pero su cabezazo se fue al lateral de la red. Discreto.

Chemsdine Talbi (4): fue una de las novedades del once. Muchas ayudas defensivas por su costado, pero en ataque no generó nada. Sorprendió que aguantara hasta en el 85' sobre el terreno de juego.

Ounahi (4): empezó a aparecer, a pedir la pelota y a generar peligro a partir del 80', cuando el partido ya iba 2-0. Demasiado tarde.

El Khannouss (4): una isla arriba. Le tocó juntar en punta y apenas intervino en el juego. Sustituido en el 62'.

Mohamed Ouahbi también dio entrada a Amrabat y Rahimi en el 62', El-Ouahdi y Yassine en el 74' y Sbai en el 85'.