El penalti interminable: del récord de Bono a la curiosa crítica de Haaland

Juan Pérez 10 JUL 2026 - 00:01h.

Un penalti inaudito con una pausa de más de tres minutos

Nuevos y gravísimos insultos de la senadora de Paraguay contra Mbappé y amenaza por "violencia de género"

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La primera parte del Francia - Marruecos en el primero de los cuartos de final del Mundial 2026 deja una escena surrealista por todo lo acontecido alrededor del penalti que Bono le ha parado a Mbappé. El guardameta africano, héroe hace unas semanas ante Países Bajos, entra en el terreno de los récords al colocarse como uno de los cinco parapenaltis más afamados en la historia de la cita internacional mientras Erling Haaland, activo en redes sociales, suelta una crítica directa a lo sucedido.

Las dos caras de la verdad en una pena máxima en momentos decisivos de un Mundial tiene demasiado peso en el goteo de los segundos, y Kylian Mbappé lo ha vivido en primera persona. Las miradas constantes a su izquierda denotaban un punto de nerviosismo por no recibir la confirmación del colegiado argentino Facundo Tello, y entre tanto, Yasinne Bono ganaba tiempo y tensión antes de volver a ejecutar un salto a su izquierda para entrar en el top.

El exportero del Sevilla FC se convierte en uno de los cinco guardametas con cuatro penaltis parados en un Mundial entre la suma de los 90 minutos, prórroga y las tandas de penaltis. Bono entra en un grupo único con Sergio Goycochea, Harald Schumacher, Dominik Livaković (2022) e Iker Casillas (2022).

La crítica voraz de Erling Haaland para defender al delantero

El récord para un lado conlleva una queja desde la distancia de la cama del hotel donde descansa Noruega, porque Haaland se puso del lado del delantero al quejarse de un penalti eterno. Los casi "cinco minutos" de los que habla el delantero del Manchester City, que en realidad fueron poco más de 3 minutos y 15 segundos, son demasiado para el punta por lo que conlleva la presión de ese momento.

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El goleador noruego aclara que "esperar cinco minutos para tirar un penalti es demasiado tiempo", algo que ha sufrido Mbappé a causa de una comprobación del VAR que ha sido extrañamente prolongada. Un pequeño detalle que a la postre ha sido insignificante por el cambio de tono de la segunda parte donde Francia superó con holgura a Marruecos hasta llegar a las semifinales del Mundial 2026.