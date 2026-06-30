Bono se carga a Países Bajos en los penaltis: la parada de pie y a una mano de la que habla todo el mundo

Javi Rayo 30 JUN 2026 - 08:07h.

Bono volvió a ser fundamental, deteniendo un penalti en la tanda

Los penaltis y Bono mandan a casa a Frenkie de Jong y Dumfries: las notas del Países Bajos - Marruecos

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Noche de penaltis (para la historia) en el Mundial. Alemania y Países Bajos -dos de las favoritas- están eliminadas del torneo tras haber perdido en la tanda de penaltis ante Paraguay y Marruecos respectivamente. Bono volvió a ser el héroe en las penas máximas con una tanda para la historia. Paró uno pero fue capaz de -con su juego mental- provocar el fallo de otros dos lanzadores neerlandeses. Aunque sólo hizo una parada durante el tiempo reglamentario, el exportero del Sevilla FC se guardó toda su magia para el último momento. El guardameta marroquí ya es un auténtico especialista en los once metros.

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Como en la eliminatoria contra España en el Mundial de Qatar, Bono volvió a hacerse enorme bajo los palos. Su parada a Crysencio Summerville ya ha dado la vuelta al mundo. El exportero del Sevilla empezó a moverse por la línea de la portería y consiguió detener el lanzamiento estando de pie, a una mano y como si la cosa no fuera con él. Una auténtica acción basada en la experiencia, en estar frío de nervios y en la confianza en su talento. Pero la cosa no queda ahí. Bono también consiguió que Kluivert y Timber erraran sus penaltis ¿Cómo? Metiéndose en su cabeza. Todo un arte para llevar a Marruecos a los octavos de final del Mundial.

Marruecos se carga a la primera 'grande' en el Mundial

Marruecos fue de menos a más y derrotó en los penaltis por 2-3 a Países Bajos, después de un empate 1-1, para clasificarse a los octavos de final. Ambos goles llegaron en los minutos finales. Gakpo hizo el gol para Países Bajos en el minuto 72 y Diop puso la primera piedra del sueño de la remontada marroquí con un tanto en el minuto 91 del encuentro. En la prórroga no hubo goles y ya desde los once metros fallaron El Aynaoui, Kluivert, Timber, Hakimi, Summerville y Saibari marcó el penalti de la victoria marroquí.