Joaquín Anduro 16 AGO 2026 - 20:44h.

Rodri Hernández, a punto de convertirse en jugador del Barça

Rodri Hernández rompe su silencio y no descarta un nuevo giro a su futuro: "Lo daré todo"

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Las negociaciones para el fichaje de Rodri Hernández por el FC Barcelona han llegado a buen puerto y el Manchester City ya habría aceptado la tercera y última oferta del equipo azulgrana. A falta de cerrar los últimos flecos del traspaso, el madrileño firmará por la entidad azulgrana llegando como la guinda del proyecto de Hansi Flick para el centro del campo.

Según han informado varios medios, el acuerdo verbal entre los dos clubes ya es total después de que el Barça haya subido su última puja. Ahora, culés y citizens deberán materializar este movimiento con el papeleo necesario para que el Balón de Oro 2024 y MVP del pasado Mundial se convierta en nuevo jugador azulgrana.

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El FC Barcelona ha conseguido un golpe de efecto después de que el Real Madrid se arrancase inicialmente a intentar el fichaje de Rodri Hernández. Los blancos no se acercaron siquiera a las exigencias del cuadro sky blue y ahí apareció en escena el club catalán para darle la vuelta a una operación que finalmente ha sido satisfactoria para los culés.

Según ha avanzado Marca, el traspaso se cerrará finalmente en 75 millones entre fijos y variables después de los 10 millones que separaban a los dos clubes en la última puja. Deco y Hugo Viana habrían cerrado el movimiento este mismo domingo mientras los hombres de Hansi Flick se imponían al Basilea en el último amistoso antes del Trofeo Joan Gamper del próximo miércoles donde estará si todo sale según lo previsto Rodri.

El mediocentro podrá presentarse en el Camp Nou, donde llega para ocupar un puesto de pivote que había quedado cojo después de la lesión de Frenkie de Jong, que estará varios meses de baja. El futbolista buscaba una nueva etapa a un año de acabar su contrato con el Manchester City después de haber liderado a España como capitán y MVP a la conquista de su segundo Mundial, la guinda a un extenso palmarés en el que también se incluyen la Eurocopa 2024 como MVP, la Champions League 22/23 con gol decisivo en la final o el Balón de Oro 2024.

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El 'nueve', la guinda del mercado del Barcelona

Después de la venta de Ferran Torres al PSG, oficializada este mismo sábado, el Barcelona pudo subir su oferta para convertir a Rodri en el cuarto fichaje del verano a la espera de materializar el de Joao Cancelo, ya desvinculado del Al Hilal. Al margen de los ascensos del filial o los que vuelven de cesión, Deco ya cerró este verano las llegadas de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y Jesse Bisiwu a la espera de un delantero.

El culebrón Julián Álvarez sigue en marcha y ya sólo quedan dos semanas para saber si el Atlético de Madrid da su brazo a torcer y se abre a dejar salir al argentino. El Barça ha valorado también alternativas para esa delantera entre las que está Georges Mikautadze, con tiempo límite para fichar o un Luis Suárez imposible mientras el Sporting se remita a su cláusula.