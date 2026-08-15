Ángel Cotán 15 AGO 2026 - 15:28h.

Las partes son optimistas para cerrar pronto el fichaje

Las últimas palabras del jugador al Manchester City

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El FC Barcelona estrecha el cerco sobre Rodri Hernández. Tras un giro de guion de película, el capitán de la Selección Española acabó decantándose por el conjunto azulgrana a pesar del interés del Real Madrid. Desde entonces, Joan Laporta y Deco acumulan hasta tres ofertas realizadas al Manchester City. La última, sobre la mesa del equipo citizen, la cifra nuestro compañero David Ibáñez.

En la última edición de ElDesmarque, en Cuatro, el experto en actualidad azulgrana arrojó la última hora de una operación que ya roza la luz verde.

David Ibáñez cifra la última oferta del Barcelona por Rodri Hernández

El periodista de esta casa, además del precio, explica el deseo con fecha fija que quiere cumplir el Barcelona: "Está a punto de cerrarse el fichaje de Rodri por el Barcelona, pero eso sí, el conjunto azulgrana ha tenido que poner una tercera oferta sobre la mesa. Ahora nos cuentan que alrededor de unos 70-75 millones de euros con los fijos y los variables incluidos. El Manchester City pedía desde el principio 80 millones y ahora parece que el conjunto inglés va a aceptar esa oferta por Rodri. Un Rodri que quiere firmar el Barça antes del miércoles para poderlo presentar en el Trofeo Joan Gamper".