El gran beneficiado en el Real Madrid tras el fichaje frustrado de Rodri Hernández

Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 14:22h.

Thiago Pitarch convence a Mourinho para el primer equipo

Rodri Hernández rompe su silencio y no descarta un nuevo giro a su futuro: "Lo daré todo"

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El Real Madrid prepara el arranque de temporada con varias caras nuevas en la plantilla sin resolver el problema del centro del campo después del giro de guion con Rodri Hernández, por el que negocia el FC Barcelona tras caerse los madridistas. La medular de José Mourinho sigue así sin encontrar al organizador que ha faltado desde la marcha de Toni Kroos y la solución momentánea la ha confirmado el club con el ascenso de Thiago Pitarch.

El canterano ya figura en la web de la entidad merengue como miembro del primer equipo a todos los efectos y a diferencia del resto de jugadores del Castilla que tuvieron participación la pasada campaña. Álvaro Arbeloa apostó firmemente por el madrileño como la cara visible de una camada que también incluía a Manuel Ángel, César Palacios, David Jiménez... y el club hará caja este verano con el resto de ellos guardándose eso sí opciones de futuro.

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De hecho, el propio Arbeloa preguntó por la situación de Thiago Pitarch para su aventura en el Fulham de cara a su fichaje tras haber cerrado ya a Gonzalo García y César Palacios. Sin embargo, José Mourinho habría quedado conforme con las actuaciones del centrocampista y, a pesar de tener el dorsal 27 propio de los canteranos, sí actuará como miembro del primer equipo compartiendo espacio junto al resto de centrocampistas.

Thiago Pitarch dejó buenas sensaciones de la mano de Arbeloa

Pitarch disputó la pasada temporada 16 partidos, 11 de ellos como titular, destacando su participación en todos los encuentros de eliminatorias de Champions ante rivales como el Benfica (precisamente con Mou), el Manchester City o el Bayern de Múnich. En ellos dio buena muestra de que no le quema el balón pese a su juventud ofreciendo apoyos para sus compañeros por todo el campo con el gran debe, eso sí, de algunas pérdidas que le pudieron costar caras al Real Madrid.

Ahora, Thiago Pitarch tendrá la oportunidad de seguir creciendo en el equipo blanco mientras el club espera para el anuncio de su renovación ya que, a pesar de estar todo acordado, oficialmente aún acaba su contrato el 30 de junio de 2027. Otra de las cuestiones a resolver por el centrocampista es con qué selección nacional disputará su carrera ya que, a pesar de ser el líder de la sub 19, dejó en el aire un posible cambio a Marruecos durante el Europeo conquistado este verano.