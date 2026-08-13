Otro canterano hace las maletas por una cifra récord

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Movimiento sorpresa en el mercado de fichajes del Real Madrid. El club blanco parece decidido a hacer caja con la cantera y su última operación no proviene del Castilla, sino directamente del tercer equipo. El protagonista en cuestión es Jacobo Ortega, un delantero de 20 años que dejará 10 millones de euros que nadie esperaba en las arcas del Santiago Bernabéu.

Según ha adelantado ESPN Deporte, Jacobo se marchará al Estrasburgo a cambio de 10 millones por el 70% de sus derechos. Una operación cuanto menos sorprendente teniendo en cuenta que el atacante no ha llegado a debutar con el primer equipo y apenas ha llegado a sumar 18 participaciones con el Castilla.

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Jacobo Ortega, una salida de récord en el Real Madrid

De esta forma, Ortega se convertirá en la venta más cara de la historia de un canterano madridista que nunca ha llegado a debutar con el primer equipo. El atacante arrancó el pasado curso en el tercer equipo blanco, el Real Madrid C, fue clave para ganar la Youth League y acabó la temporada en el Castilla, el segundo equipo, con el que anotó seis goles en 18 partidos.

Entre el segundo, el tercer equipo y la Youth League, el delantero ha anotado 27 goles en 94 partidos durante las últimas temporadas, unos números positivos pero que nunca le sirvieron para abrirle hueco en el primer equipo pese a que cumplió los 20 años el pasado mes de mayo. Los 10 millones de su venta son, cuanto menos, sorprendentes, pues su valor de mercado, según Transfermarkt, es de sólo 1 millón de euros.

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La salida de Jacobo por esta gran cantidad de dinero se une a otros ingresos importantes que ha realizado la entidad madrileña durante este verano, en el que ha ingresado 66 millones por el traspaso definitivo de Nico Paz al Como, 40 millones por el 66% de los derechos de Gonzalo García al Fulham o 10 millones más por el traspaso de César Palacios, también al equipo de Álvaro Arbeloa.