Siro López avisa a Vinicius con Mourinho tras sus gestos en Riazor: "Debe ahorrarse muchos gestos a la grada"

Fran Duarte Madrid, 13 AGO 2026 - 16:12h.

Siro López ha analizado el partido contra el Dépor y se ha mostrado igual de optimista que Mourinho, aunque lo que más le chirría es la actitud de Vinicius

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El Real Madrid sigue en proceso de mejora en esta pretemporada. El equipo se llevó el Trofeo Teresa Herrera tras derrotar al Dépor en Riazor por 0-1 gracias a un gol de Brahim. Una victoria mínima, pero con la que Mourinho se va satisfecho. Además del goleador Brahim y de su asistente Lunin, Vinicius tuvo parte de protagonismo y salió como titular en un partido en el que no acabaron de salirle las cosas. El brasileño volvió a mostrarse protestón y llegó a encararse en algunos momentos con la grada a pesar del carácter amistoso del encuentro.

En el informativo de ElDesmarque en Cuatro ha estado Siro López para valorar la reincidencia de Vini que, sin empezar la temporada, ya vuelve a las andadas protestando a los árbitros y contestando a los aficionados en la grada. “Creo que va a haber mucha rotación en el equipo y Vinicius no va a estar excluido”, responde el periodista sobre la actitud que tuvo Vinicius en Riazor, que además de lo extradeportivo también estuvo en una versión futbolística mucho más inferior de lo que nos tiene acostumbrados. “Vinicius es el segundo capitán, creo que lo que se encontró ayer en Coruña se lo va a encontrar en todos los campos porque es muy bueno y él tiene que acostumbrarse a eso”, valora Siro López.

“Como yo digo, no puede salir al campo protestándole ya a los árbitros o a la gente antes de salir al terreno de juego. Él tiene que demostrar su veteranía y su experiencia ahorrándose muchos gestos y contestar a la grada”, sentencia y le avisa de que esa actitud puede no gustar al nuevo entrenador.

Siro López, en la línea del optimismo de Mourinho