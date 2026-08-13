Julián Álvarez vuelve a entrenar con el Atlético de Madrid después de la reunión con Simeone y Alemany

Redacción ElDesmarque Madrid, 13 AGO 2026 - 10:55h.

Sigue la normalidad en el club rojiblanco

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Julián Álvarez ha dado este jueves una nueva muestra de profesionalidad en medio de la incertidumbre que rodea su futuro. El delantero argentino se ha ejercitado con absoluta normalidad junto al resto de sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, sin gestos extraños y participando como uno más en los rondos y ejercicios. La cara seria del delantero ha sido prácticamente la única señal visible de su sesión de entrenamiento.

Julián Álvarez entrena como uno más, pero con cara seria

En el día de ayer, Julián regresó al trabajo colectivo tras sus vacaciones y mantuvo una conversación con Diego Pablo Simeone y Mateu Alemany en la que el volvió a trasladar su deseo de abandonar el Atlético de Madrid y fichar por el FC Barcelona. Ese encuentro tuvo lugar antes del entrenamiento y tanto Simeone como Alemany le reiteraron que cuentan con él para la próxima temporada.

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Simeone hizo saber a Julián que la decisión sobre su futuro corresponde al club y que, desde el punto de vista deportivo, sigue contando con él. El club rojiblanco considera al delantero una pieza fundamental y no contempla facilitar su salida. Por ahora, no ha habido ningún acto de rebeldía por parte del futbolista ya que tras entrenarse el miércoles, hoy jueves ha vuelto a comportarse como un jugador más de la plantilla. Lo único destacable ha sido su expresión de seriedad durante toda la sesión, en la que ha sido uno más en los ejercicios y ha cumplido con las obligaciones que le corresponden.

El Atlético de Madrid ya piensa en el estreno ante el Málaga

El calendario tampoco permite que el asunto monopolice el día a día durante mucho tiempo. El Atlético de Madrid debutará en LALIGA EA Sports el próximo miércoles 19 de agosto a las 21:00h frente al Málaga en el Riyadh Air Metropolitano y se espera que Simeone cuente con Julián Álvarez para ese encuentro. El escenario, eso sí, será muy diferente para el '19' en comparación a como se le ha tratado desde la afición rojiblanca en las últimas dos temporadas. Los hinchas del Atlético saben que es muy difícil que la Araña le de la vuelta a la situación y, por ello, lo más seguro es que le den una 'calurosa' bienvenida al argentino.