El delantero trabaja con un plan especial junto a Llorente, Baena y Musso

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Julián Álvarez vuelve a trabajar con el Atlético de Madrid. Pese a los rumores de un posible plantón y las reiteradas noticias desde la Ciudad Condal de que tensaría la cuerda, el delantero se ha enfundado la camiseta amarilla de entrenamiento del equipo rojiblanco este lunes 10 de agosto, tal y como estaba previsto desde un principio. Lo ha hecho junto a Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso, los últimos internacionales que debían incorporarse al trabajo. Y lo ha hecho, de momento, con total normalidad.

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"Tras varios días de descanso, Marcos Llorente, Álex Baena, Julián Alvarez y Juan Musso se incorporaron al trabajo sometiéndose al reconocimiento médico en el Centro de Medicina Deportiva de Alto Rendimiento del Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria", ha informado el club.

"Durante estos días, los internacionales tendrán un plan específico de ejercicios bajo la supervisión de los preparadores físicos del club, que irán adecuando las cargas de trabajo de todos ellos en diferentes sesiones de entrenamiento". Es decir, que estos futbolistas seguirán trabajando al margen durante los próximos días hasta ponerse al mismo tono físico del resto de compañeros, que arrancaron la pretemporada hace casi un mes.

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Julián Álvarez, entre los últimos en incorporarse a la pretemporada

Julián fue uno de los diez jugadores atléticos que disputó la final del Mundial el pasado 19 de julio, un Mundial que arrancó precisamente con aquellas polémicas palabras mostrando su deseo de salir este verano. El Barça lleva varios meses tras el delantero, pero el club rojiblanco ha dejado claro por activa y por pasiva que no le dejará marcharse al Camp Nou, por lo que la operación está totalmente bloqueada.

Junto a Julián, también han trabajado este lunes Marcos Llorente, Baena y Musso, los últimos en incorporarse al trabajo, mientras que Sorloth, Giuliano, Pubill y Grimaldo han trabajado en Majadahonda. El resto de jugadores que viajó a Corea para el último amistoso no regresará a los entrenamientos hasta el miércoles por la mañana.