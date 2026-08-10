Día clave para Julián Álvarez: ¿cómo le recibirá la afición del Atlético de Madrid?
El delantero del Atlético de Madrid vuelve este lunes a los entrenamientos con su futuro todavía en el aire
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En unas pocas horas, Julián Álvarez debe volver a reencontrarse con el Atlético de Madrid. Tras sus merecidas vacaciones y después de alcanzar la final del Mundial con Argentina, el delantero debería volver este lunes a los entrenamientos con el conjunto rojiblanco cara a cara con el Cholo Simeone con su futuro todavía en el aire y con el Barça presionando para su fichaje. Desde ElDesmarque hemos querido preguntar a los aficionados rojiblancos sobre lo que se dirán en esa reunión y si Julián debe pedir perdón a su entrenador, sus compañeros y el club. Puedes ver el reportaje completo en el vídeo superior.