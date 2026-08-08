Alberto Cercós García 08 AGO 2026 - 16:57h.

La salida de Thiago Almada ya es oficial y el Cholo Simeone insiste sobre Julián Álvarez

El Arsenal se ceba con el Atlético de Madrid, no se baja por Julián Álvarez y va a por Cuti Romero

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El Atlético de Madrid afronta los últimos coletazos de una pretemporada marcada por varios movimientos de signos contrarios: mientras Thiago Almada ya ha cerrado su salida, el club mantiene una postura absolutamente firme con Julián Álvarez. El delantero argentino se ha convertido en el gran protagonista del mercado después de expresar su deseo de cambiar de aires y de aparecer en el radar del FC Barcelona. El interés azulgrana ha sido insistente y se han manejado propuestas de hasta 100 millones de euros, pero Miguel Ángel Gil Marín ya dejó claro que el Atlético no aceptará esa cantidad ni tampoco 150 o 200 millones. Julián, con contrato hasta 2030 y una cláusula de 500 millones, continúa siendo considerado una pieza fundamental del proyecto rojiblanco.

Diego Simeone ha sido ahora tajante y ha cerrado filas alrededor del delantero. "La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián", afirmó el técnico, que apuesta por recuperar al futbolista desde el terreno de juego y ayudarle a volver a su mejor versión. El Cholo recordó además el precedente de Antoine Griezmann para explicar la estrategia del club: "Tenemos algunos pasajes, ya vimos lo que pasó con Griezmann". El mensaje es inequívoco: el Atlético no quiere negociar la salida de Julián y pretende que continúe en el Metropolitano pese a su deseo de buscar un nuevo destino. El Barça, por tanto, deberá asumir que la operación se ha complicado enormemente y que, salvo un giro radical, el argentino seguirá siendo rojiblanco.

Una delantera bajo mínimos

En paralelo, Thiago Almada sí ha puesto punto final a su etapa en el Atlético. El argentino se marcha a River Plate en una operación valorada en 20 millones de euros, de los que el club madrileño ingresará 10 millones al conservar el 50% de sus derechos. La salida permite además liberar masa salarial y espacio en una plantilla con mucha competencia en las posiciones ofensivas. Almada llegó al Atlético por 21 millones de euros por la mitad de su pase, pero su rendimiento durante la temporada no convenció y la entidad llevaba semanas estudiando una venta. Finalmente, River ha ganado la carrera por el campeón del mundo, que abandona Madrid apenas un año después de su llegada.

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El nuevo escenario deja una delantera todavía pendiente de varias decisiones. Griezmann ya ha abandonado el Atlético rumbo al Orlando City de la MLS, mientras Almada también hace las maletas, de modo que Simeone pierde dos piezas importantes de su ataque. Si Julián permanece, el argentino será la referencia ofensiva junto a Alexander Sørloth, aunque el futuro del noruego tampoco está completamente despejado: el Fenerbahçe negocia una posible cesión con obligación de compra por 35 millones. En caso de salir ambos, el Atlético tendría que acudir con fuerza al mercado para reconstruir su ataque; si Julián se queda y Sørloth continúa, la prioridad sería añadir efectivos alrededor de ellos. El futuro de la delantera rojiblanca, por tanto, depende de dos grandes incógnitas, pero el mensaje sobre Álvarez ya no admite demasiadas interpretaciones.