El Arsenal se ceba con el Atlético de Madrid, no se baja por Julián Álvarez y va a por Cuti Romero

Lucas Gatti 07 AGO 2026 - 16:44h.

El club gunner, con músculo económico, gran amenaza colchonera

El Atlético de Madrid busca un ingreso exacto para poder fichar a Dusan Vlahovic

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El Arsenal está muy pendiente del futuro de Julián Álvarez. El lunes que viene, se dará una reunión entre el delantero argentino y el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en la que se definirá sus posiciones. Ambas posturas serán informadas al presidente Enrique Cerezo que junto con el resto de la dirigencia definirán los pasos a seguir, aunque hoy el club colchonero mantiene la firme postura de retenerlo o venderlo por una fortuna, solo por la cláusula de salida que alcanza los casi 500 millones de euros.

Luego de ese conclave que será clave para el futuro de Álvarez, el club de Londres no se baja por el atacante y es el objetivo principal para este mercado de fichajes. Elaboró un plan para presentar con la idea de contratar a la Araña, en caso de que el Colchonero le abra la puerta a una posible salida. Ofrecerá una cifra importante de dinero, cercana a los 100 millones de libras esterlinas, más el pase de Viktor Gyokeres, quién llegó al Arsenal hace una temporada a cambio de 65 millones de libras esterlinas.

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En los pasillos de Emirates Stadium saben que la salida de Álvarez del Atleti no es para nada fácil, aunque tienen la propuesta preparada para mandar la semana que viene. El encargado de liderar las conversaciones por el conjunto inglés sería Andrea Berta, actual director italiano deportivo del Arsenal, y profundo conocedor del Colchonero, donde trabajó durante más de 12 años, entre 2013 y 2025. Ese vinculo podría ser un factor importante para acercar al delantero de 26 años con el club londinense.

La situación de Álvarez se definirá la semana próxima, mientras que el jugador tiene tres días más de licencia en Ibiza. Existen tres posibilidades: continuidad del jugador en el Atleti, traspaso al Barcelona, que lo mantiene como prioridad para reforzar su ataque, y el Arsenal inglés que está preparado para mandar una propuesta formal luego de la reunión entre el goleador y el Cholo Simeone.

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El Arsenal se ceba con el Atlético de Madrid

No obstante, los Gunners también están interesados en otro argentino internacional. Se trata de Cristian Cuti Romero, marcador central de la Selección Argentina y del Tottenham. Los dirigentes del conjunto inglés se comunicaron con el representante del defensor para pedir información, pero desde los Spurs no ven con buenos ojos venderlo a un rival directo. La única manera que Romero deje el Tottenham para pasar al Arsenal sería mediante el pago de la clausula de salida, que equivale a 55 millones de libras esterlinas para equipos de la Premier League, aunque en Arsenal están preparando una oferta para mandar.

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En este momento, el Atleti pica en punta para quedarse con el campeón del Mundo en Qatar 2022, ya que se encuentra negociando con el jugador como también con el club dueño de su pase, con el cual habría un acuerdo en cerrar la transferencia en 40 millones de euros. Cabe recordar que Inter de Italia fue el primero que avanzó por el defensor de Córdoba (Argentina) e incluso llegó a un acuerdo entre clubes con los Spurs, pero no lo había hecho con el futbolista y ahí apareció un llamado telefónico del Cholo Simeone para convencer al defensor de continuar su carrera en el conjunto de Madrid.