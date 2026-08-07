Chema Aragón engaña a todos y Julen Agirrezabala se va del Athletic: un giro radical

Ángel Cotán 07 AGO 2026 - 16:25h.

En cuestión de horas, la situación del portero ha cambiado por completo

Peio Canales deja hundido al Racing por su nuevo estatus en el Athletic: "Es el único"

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En el fútbol, como en la vida, está todo inventado. El pasado miércoles, Chema Aragón reconoció públicamente el interés del Racing de Santander en Julen Agirrezabala. El portero, tras las decisiones tomadas por Edin Terzic en la portería del Athletic Club, era uno de los señalados para abandonar el equipo este verano.

La apuesta por Mikel Santos como tercer portero cerraba la puerta a Agirrezabala y el club santanderino optaba a un fichaje que, por cercanía y competencia en el puesto, se antojaba como un destino ideal para relanzar el valor del activo rojiblanco.

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Hasta que Chema Aragón descartó su incorporación en sala de prensa por las condiciones económicas que exigía el Athletic: "Sí es verdad que Julen era nuestra primera opción. Lo sabe tanto el futbolista, como su agente, como el Athletic. Es una operación que es inviable económicamente las condiciones que planteaba el Athletic, con lo cual las miras están puestas ya en otro tipo de objetivo".

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Chema Aragón engaña a todos y Julen Agirrezabala se va del Athletic

Jugada maestra. Tan solo 48 horas después de las palabras del director deportivo, y según avanza en exclusiva el periodista Matteo Moretto, Athletic y Racing de Santander han alcanzado un acuerdo por Julen Agirrezabala. Se trata de un acuerdo verbal y aún hay que plasmarlo todo al papel, pero sin duda, Chema Aragón ha conseguido forzar una situación que hasta hace dos días parecería un imposible.

Los clubes discuten los últimos flecos de un movimiento que apunta a producirse en calidad de cedido y con una opción de compra. Operación similar a la que ya protagonizó Julen Agirrezabala en el Valencia CF, aunque el equipo ché, con una economía maltratada, apostó por no invertir en el portero rojiblanco. Así las cosas, todo hace indicar que el Athletic cerrará la salida del guardameta en las próximas horas.