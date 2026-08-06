Edin Terzic concentra el mercado del Athletic y apunta a las últimas cinco operaciones

Ángel Cotán 06 AGO 2026 - 07:27h.

El técnico de Menden tiene la última palabra

Peio Canales deja hundido al Racing por su nuevo estatus en el Athletic: "Es el único"

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El Athletic Club carbura en pretemporada. El equipo rojiblanco, con Edin Terzic como gran atractivo, da pasos hacia el equipo que quiere ser en la próxima LALIGA EA Sports 2026/27. Sin competiciones europeas, el técnico germano afronta el nuevo curso como una gran oportunidad para implantar su sello futbolístico y volver a disparar el proyecto bilbaíno. Antes, las tareas pendientes de los leones en este mercado de verano deben quedar resueltas.

El regreso de cedidos como Peio Canales o Beñat Gerenabarrena encarnan las grandes novedades estivales en la primera plantilla. Y aunque la Filosofía condiciona los movimientos en el mercado, Edin Terzic apunta, como mínimo, a las últimas cinco operaciones del Athletic.

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Edin Terzic apunta a las últimas cinco operaciones del Athletic Club

Ese es el número de movimientos que avanza el Diario AS de aquí al cierre de mercado estival. Sin novedades por las nuevas altas, en Ibaigane ponen el foco en la operación salida. Comenzando por la portería, pues el club se ha decantado por la salida de Julen Agirrezabala, aunque hay problemas importantes.

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El Racing de Santander, en palabras de su director deportivo, ha descartado la incorporación del guardameta rojiblanco como ya hicieran otros clubes nacionales. Las altas exigencias económicas del Athletic, por el momento, paralizan una de las cinco operaciones que deben acometer.

En defensa, el eje de la zaga no sufrirá modificaciones, pero Edin Terzic sí deberá mover ficha en el lateral derecho. Ahí, Hugo Rincón y Jesús Areso le han ganado la partida a un Andoni Gorosabel por el que pujan Valencia CF y CA Osasuna.

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En el centro del campo se esperan dos operaciones más. Unai Vencedor sigue apurando sus opciones de recalar en algún conjunto de Primera División, y según desliza MARCA, el Athletic apunta a rescindir su contrato. La gran incógnita en el mercado rojiblanco la protagoniza ese segundo centrocampista que apunta a salir. El overbooking es real y activos como Gerenabarrena o Selton podrían ser los elegidos por el técnico.

La quinta y última operación pendiente apunta al extremo izquierdo. Allí, Álvaro Djaló y Nico Serrano tratan de convencer a Edin Terzic y ambos no tienen hueco en el poblado ataque rojiblanco. A falta de nuevas caras, las salidas concentran el mercado del Athletic.