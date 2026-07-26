Joaquín Anduro 26 JUL 2026 - 15:09h.

Edin Terzic señala la presión y la definición como aspectos a mejorar

Mikel Vesga apunta a fichar en LALIGA HYPERMOTION mientras sigue fuera de los planes de Edin Terzic

Compartir







El Athletic Club sigue con su pretemporada y este sábado igualó 2-2 ante el Eibar en un duelo en el que los de Edin Terzic subieron la exigencia de los primeros encuentros ante un rival de LALIGA HYPERMOTION. El técnico alemán valoró esto además de los aspectos a mejorar de los suyos, destacando que quiere que funcionen como "un único cerebro" a la hora de la presión.

Edin Terzic, tras el Athletic-Eibar

Análisis del partido: "Con altos y bajos. El inicio del partido no ha sido como nos hubiese gustado. Sí que después hemos ido ajustando alguna cosa a nivel defensivo y hemos ido mejorando. La segunda parte, especialmente, nos ha gustado más. Hemos encajado dos goles y está bien encajarlos en pretemporada para así poder aprender de ellos".

Aumento de la exigencia: "Este es el plan y la idea de todos los retos. En todos los partidos y con todos los oponentes es interesante que nos pongan problemas para, a partir de aquí, construir. La idea es esa, que en cada partido el rival y su nivel tengan más nivel y nos ayuden a seguir creciendo".

PUEDE INTERESARTE El Athletic encuentra solución a uno de sus debates de mercado: el dilema de la fórmula

Aspectos a solucionar en el Athletic: "No me gustaron los espacios abiertos por el centro de la defensa. Tampoco el timing de la presión, la hicimos individualmente y no como equipo. En la presión debemos trabajar como un único cerebro. Siempre digo que necesitamos jugar como un solo cerebro para que todos sepan qué queremos hacer y mantener más tiempo el balón cuando lo recuperamos. No vimos mucho de nuestra idea en la primera mitad pero mejoramos en la segunda parte y esto es lo que me gusta ver".

Mejora en la segunda parte: "Pero también vimos cosas buenas sobre las que podemos construir. La reacción de la segunda parte fue buena y encontramos nuestro punto de inflexión para recuperar lo queremos ver en el equipo. Sí eché en falta ser más efectivos. El rival no nos dio muchas ocasiones, pero las que tuvimos no supimos aprovecharlas".

Adaptación de los jugadores: "En cada entrenamiento y en cada partido hay futbolistas que pelean por un puesto y que unos días suman y otros restan. Queremos ir probando. Es algo que queremos ver de los jugadores, cómo se adaptan al juego y al entrenador. Hoy hemos ido cambiando cosas y hemos variado nuestra estructura. Normalmente lo hemos hecho desde el lado izquierdo y hoy hemos hecho el lado derecho con nuestro lateral más alto, como extremo. Al final es ver cómo se van adaptando los futbolistas a cada cambio que les demandamos. Cada día hay ganadores y perdedores, entre comillas, entre los jugadores, y se trata de ir viendo esto".

Preparación especial para el partido: "En cada partido hay cosas que queremos mejorar respecto al anterior y cosas nuevas que queremos ir añadiendo. Quizás hoy una de las cosas nuevas que queríamos eran esas transiciones. Somos un equipo que vamos a apretar alto siempre, que vamos a crear situaciones para hacer daño al rival y ahí hay margen de mejora para ser más limpios y precisos".

Goles de Adu Ares y Javi Martón: "Siempre es una buena noticia crear o mejorar futbolistas, sea para nosotros o para los equipos de la zona. No sabía que estos dos jugadores habían pasado por el Athletic, pero se trata más de fijarnos en cómo han venido los goles. El segundo ha sido a balón parado, así que tenemos que poner el foco en corregir estas cosas".