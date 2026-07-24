Ángel Cotán 24 JUL 2026 - 09:13h.

El de Usurbil se rinde ante Ernesto Valverde

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Andoni Iraola afronta este curso su reto más importante en los banquillos. El preparador de Usurbil, tras una larga trayectoria como futbolista, continúa creciendo a pasos agigantados como técnico. En el Liverpool se enfrenta al objetivo de volver a pelear por los títulos más grandes y apunta a hacerlo con un estilo muy marcado. Fiel a sus principios, el entrenador recuerda la respuesta más importante que tuvo que protagonizar en el Athletic Club.

En exrojiblanco es noticia en Inglaterra gracias a una entrevista concedida al prestigioso The Athletic. Allí, Andoni Iraola se muestra ante la afición del Liverpool, pero también dedica un importante espacio al equipo bilbaíno y a Ernesto Valverde.

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Iraola admite la respuesta que agrandó su leyenda en el Athletic

Al ser cuestionado por los entrenadores que más han moldeado su modo de ver el fútbol, Andoni Iraola no duda y se queda con el Txingurri: "Aprendí mucho de Valverde. Todo el mundo me pregunta por Bielsa. También jugué algunos partidos en la selección con Del Bosque. Incluso a final de mi carrera jugué a las órdenes de Vieira. Pero si tengo que elegir a uno... siempre elijo a Ernesto Valverde".

Fue entonces cuando el actual entrenador del Liverpool reconoció una decisión icónica en su carrera como futbolista. El equipo 'red' siempre ha sido un enamorado del fútbol de Andoni Iraola. Tanto fue así que, en el mercado de invierno de la temporada 2013/14, intentó su fichaje desde el Athletic.

El preparador de Usurbil no dudó y rechazó la propuesta inglesa para continuar en San Mamés. Trece años después, Iraola lo admite: "No estuvo ni cerca porque nunca quise dejar el Athletic Club. Era el lugar ideal. Cuando me fui a la MLS fue diferente. Me fui antes de convertirme en un problema para el club (el Athletic)".