Juan Pérez 24 JUL 2026 - 08:44h.

El jugador, ovacionado en La Bombonera, vuelve a jugar con Boca Juniors

La lesión tapada por Argentina de Leandro Paredes en los últimos partidos del Mundial: "Días donde le costaba respirar"

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La situación de Leandro Paredes en la selección Argentina, sanciones mediante, pasan por el recital de España en el Mundial 2026 deja secuelas que van a cambiar a la albiceleste por completo por todo lo que significa su proyecto actual. Las dudas de Lionel Scaloni resquebrajan el futuro a corto plazo de un grupo que puede perder a muchos de sus jugadores fundamentales de cara a los próximos partidos y a la posible Finalissima ante España en la gestación del próximo ciclo.

Las sacudidas de Paredes en la final lo han destacado como uno de los señalados para el aficionado español, pero tras el frenesí de los acontecimientos, el ídolo de Boca Juniors sigue siendo un referente. En su regreso a las canchas en Argentina volvió a demostrar que es relevante para los xeneize hasta el punto de dar la asistencia clave para ganar a O'Higgins y avanzar en la Copa Sudamericana.

Al final del encuentro salió a rueda de prensa como uno más a compartir experiencias y dilemas relacionados con la Copa Mundial de la FIFA mientras España sigue de resaca. El centrocampista confiesa que "va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo".

Sin dejar claro si habla de una retirada o simplemente un paso atrás para los próximos partidos, sus declaraciones pueden marcar el final de un camino si todos los miedos de los argentinos se cumplen. Otamendi ha confirmado su retirada, Scaloni dejó entrever que va a salir, Paredes quiere bajarse del barco... y la única buena noticia es que Messi todavía no se ha despedido.

Los próximos partidos con fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre donde Argentina puede volver a enfrentarse a España van a demostrar si Argentina tiene miedo dependiendo de los jugadores que den la cara. El propio Paredes confesó que a sus 32 años, jugó la final del Mundial con una pequeña fisura en las costillas, algo que lo fue llevando de la mejor manera posible. Ahora, ovacionado y reconocido en La Bombonera, da un paso al frente para pensar en el azul y oro.