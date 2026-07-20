Celia Pérez 20 JUL 2026 - 21:48h.

Han celebrado por todo lo alto por las calles de Madrid

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Alrededor de un millón de personas se han echado a las calles de la capital para arropar a la selección española tras proclamarse campeona del Mundial 2026. A bordo de un autobús descapotado, el equipo al completo ha celebrado por todo lo alto la nueva estrella en la camiseta de España, brindando auténticos momentazos con protagonistas como Gavi y Lamine Yamal o Rodri Hernández, entre otros.

Si hay una imagen que se ha vuelto viral es la pancarta que ha salido a la luz en la celebración y que hacía referencia al encontronazo que sufrió Gavi con Leandro Paderes en la final. El principal protagonista de la tangana tras el partido fue Leandro Paredes, que se dirigió de forma muy airada hacia varios jugadores españoles nada más finalizar el encuentro. Primero fue con Eric García, pero luego llegó el turno de Gavi, que tampoco logró escapar del conflicto. En medio del forcejeo, el centrocampista del Barcelona acabó siendo derribado tras un encontronazo en el que participaron el propio Paredes y Thiago Almada. Entre ambos terminaron empujándole y tirándole al suelo, lo que provocó la indignación de los jugadores españoles que acudieron rápidamente en defensa de su compañero.

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Con todo ya pasado y con la alegría de la celebración, en el autobús se ha podido ver una pancarta en la que se leía 'Velada del año VII. Paredes vs Gavi' que sostiene Fabián y que Lamine Yamal señala y avisa a la cámara que se acerque a grabar.

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La celebración también nos dejó otro gran momentazo, en esta ocasión con Rodri Hernández. El centrocampista del City sacó sus pasos prohibidos bailando entre medio de sus compañeros.

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En un ambiente de plena celebración los jugadores están bailando, haciendo fotos con sus móviles e interactuando con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantando las canciones que amenizan el recorrido.