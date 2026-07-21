Pablo Sánchez 21 JUL 2026 - 07:27h.

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El lunes se vivió un día mágico en Madrid con la apoteósica celebración de la selección española con la afición después de conquistar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La segunda estrella ya está en casa tras superar en la final a Argentina gracias al gol de Ferran Torres. El delantero del Barcelona fue uno de los grandes protagonistas durante los actos que había preparados y todo el país lo aclamó. La parroquia del Atlético de Madrid también.

Tanto Ferran como Rodri fueron protagonistas en las redes sociales del Atlético. El club colchonero colgó una imagen en su cuenta de X en la que se podía ver juntos a Pubill, Baena y Llorente junto a Rodri. La foto desencadenó las respuestas de la afición rojiblanca, que pedía a gritos el fichaje del mediocentro del Atlético y de un Ferran que no aparecía entre ellos. Lo hicieron con mensajes como los que recopilamos a continuación:

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Dos millones de aficionados en Madrid

Dos millones de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han echado a las calles de la capital para arropar a la selección española campeona del Mundial que, a bordo de un autobús descapotado, ha celebrado con cánticos y fotos con la copa del mundo el histórico triunfo de la segunda estrella.

Estaba previsto que el recorrido del autobús llegase a la plaza del Cibeles en torno a las 21:00 horas aunque todo el programa se retrasó más de una hora, por lo que a las 23:25 horas todavía seguían los actos. En Cibeles aguardaban más de 120.000 personas para el colofón final de estos actos de celebración que han comenzado esta tarde con las recepciones oficiales en Zarzuela y Moncloa.

Tras estos actos, los jugadores y el resto de integrantes del equipo español cambiaron sus trajes oficiales por camisetas conmemorativas del triunfo y se subieron a un autobús descapotado para comenzar a festejar con los ciudadanos este segundo Mundial.

El itinerario comenzó en Moncloa y siguió por las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova -en sentido contrario-, Goya, Serrano, Plaza de la Independencia, Puerta de Alcalá, Alfonso XII y Montalbán, para terminar junto al Palacio de Cibeles.

En un ambiente de plena celebración los jugadores bailaron, hicieron fotos con sus móviles e interactuaron con el público presente en arcenes, aceras y resto del mobiliario urbano, además de cantar las canciones que amenizan el recorrido.

En el palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid, finalizó el recorrido de la rúa y comenzó la celebración central con varias actuaciones musicales, entre ella las de las cantantes Ana Mena, Lola Índigo o Aitana y el grupo Arde Bogotá.