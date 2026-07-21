El tratamiento estético de Vinícius Júnior, una gestión secreta para realzar sus rasgos

Juan Pérez 21 JUL 2026 - 08:56h.

El brasileño sigue de vacaciones antes de afrontar su renovación con el Real Madrid

La renovación de Vinicius por el Real Madrid coge carrerilla: ya hay fecha para hablar

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Las vacaciones de Vinícius Jr., después de lograr un récord histórico en Mundiales como jugador blanco, incluyen una parada en Brasil para descansar y tomar una decisión sobre su físico: un tratamiento estético facial organizado en secreto. El jugador, que pidió perdón por la temprana eliminación de La Canarinha, viajó junto a su pareja, Virginia Fonseca, para priorizar una mejora de imagen en el rostro del '7' de Brasil y del conjunto blanco en un retoque que ha dado la vuelta al mundo.

El portal brasileño Leo Dias cuenta todos los detalles sobre la decisión de Vinícius de someterse a una armonización del mentón en Goiânia. Esta técnica, habitual para proyectar, definir y dar contorno a la barbilla, realza los rasgos faciales, y según cuenta el medio, se realizó con el mimo de una de las clínicas más conocidas entre celebridades, la del conocido dermatólogo Dr. Alessandro Alarcão.

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El doctor viajó desde Miami a Brasil para atender con exclusividad tanto a Vinícius Júnior como a Virginia con la máxima discreción, de hecho hasta cerraron las puertas de la clínica al público para darles más privacidad. Asimismo el propio medio cuenta que la clínica instruyó a todos los trabajadores para seguir un protocolo de seguridad especial para evitar cualquier fuga de información. Tanto las fotos como los vídeos estaban prohibidos para garantizar la privacidad de ambos en su estancia.