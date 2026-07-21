Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 10:57h.

El aspecto económico continúa siendo un obstáculo para acelerar las negociaciones

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La renovación de Vinicius Junior continúa siendo uno de los grandes asuntos pendientes en las oficinas del Real Madrid para este verano. Aunque el contrato del brasileño expira en junio de 2027 y tanto el club como el futbolista han manifestado públicamente su deseo de continuar unidos, las negociaciones permanecen estancadas. Según informa Mundo Deportivo, las diferencias económicas entre ambas partes siguen siendo importantes y, por el momento, impiden cerrar un acuerdo para ampliar su vinculación con el conjunto blanco.

Las diferencias económicas están frenando la negociación

El principal obstáculo de la negociación está en las condiciones económicas del nuevo contrato. El Real Madrid considera prioritario blindar a uno de sus jugadores más determinantes y está dispuesto a mejorar de forma considerable su salario, sin embargo, la propuesta presentada por el club no alcanza las pretensiones del entorno del futbolista.

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Actualmente, Vinicius cobra algo menos de 15 millones de euros netos por temporada. La entidad blanca estaría dispuesta a elevar esa cifra hasta los 20 millones, lo cual sería una mejora significativa dentro de la escala salarial del vestuario.

El desacuerdo aparece en otro punto de la negociación: la prima de renovación que reclama el delantero. Esa cantidad adicional permitiría que el internacional brasileño igualara, o al menos se acercara, al salario de Kylian Mbappé, algo que el Real Madrid no contempla en estos momentos. La postura del club ha sido firme desde el inicio de las conversaciones y ya habría trasladado al jugador que no aceptará esa exigencia económica.

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Tras las vacaciones de Vinicius está prevista una nueva reunión para intentar desbloquear una negociación que, a día de hoy, apunta a prolongarse durante las próximas semanas. Florentino Pérez ha asumido un papel protagonista con el objetivo de encontrar una solución que satisfaga a ambas partes y evite que el asunto se convierta en un culebrón ya que, a partir de enero, Vinicius podrá negociar libremente con cualquier club si no ha renovado.