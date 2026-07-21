Pablo Sánchez 21 JUL 2026 - 09:01h.

Olise quiere fichar por el Real Madrid y ya se lo dijo a Mbappé y Tchouameni durante el Mundial

Muchas incógnitas sobre el futuro del jugador francés

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El final del Mundial, con la histórica conqusita de España de su segunda estrella, deja de nuevo paso al fútbol de clubes y a todo lo que se avecina en el mercado de fichajes y de cara a la próxima temporada. Mientras se disputaba el torneo en Estados Unidos muchos clubes avanzaron en la confección de sus respectivas plantillas, aunque algunas operaciones son difíciles de abordar con el campeonato de por medio. En estos últimos días se ha vinculado mucho el nombre de Michael Olise al Real Madrid. Incluso aseguraban que el propio jugador francés había pedido su salida al Bayern Múnich.

La ilusión del madridismo comenzó a desbordarse al conocer esta posibilidad. Sin embargo, desde Alemania reiteran que Olise no saldrá del Bayern. El último en pronunciarse al respecto fue el mítico exfutbolista germano Lothar Matthäus. En palabras recogidas por As, la leyenda alemana aseguró que no saldría de su actual equipo con las siguientes palabras.

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"Uli Hoeneß dejó clara su postura hace unas semanas, afirmando que el jugador se queda en el Bayern y que el Real Madrid puede ahorrarse la llamada. Olise tiene contrato y el Bayern no quiere venderlo", reiteró.

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Una charla con el Bayern

Mientras los rumores sobre su futuro se disparan, Olise aprovecha para descansar unos días tras el Mundial antes de incorporarse a la pretemporada con el Bayern. Su equipo parece estar cerrado en banda a venderlo, aunque si el jugador desea salir se sentarán a hablar y negociar. Todo ello, con el consiguiente ruido que genera el Real Madrid tras sus pasos. El PSG es otro de los equipos que anda tras sus pasos, aunque no habrá novedades sobre su destino, al menos, hasta que regrese de unas merecidas vacaciones tras quedar cuarto con Francia en el torneo.