Redacción ElDesmarque Madrid, 20 JUL 2026 - 11:51h.

El conjunto blanco había ganado un representante español durante el torneo, pero el título no le contará como madridista

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La Selección Española conquistó el Mundial 2026 tras imponerse a Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La selección de Luis de la Fuente levantó el segundo título mundial de su historia con varios futbolistas que, durante este verano, han cambiado de club o tienen cerrado su futuro. Tras la final, la FIFA ha publicado el documento oficial con todos los campeones del mundo y los equipos con los que figuran inscritos en el torneo y Marc Cucurella no sale como jugador del Real Madrid.

El Real Madrid se queda sin su campeón del mundo

En el listado oficial publicado por la FIFA, Marc Cucurella aparece registrado como jugador del Chelsea, ya que esa era el equipo al que pertenecía cuando fue inscrito para disputar el Mundial. Su posterior fichaje por el Real Madrid durante el mercado de verano no modifica el registro oficial del torneo, por lo que el lateral izquierdo figura como campeón del mundo representando al conjunto londinense.

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La misma situación se produce con Álex Grimaldo y Víctor Muñoz. Aunque el lateral y el extremo ya hayan sido anunciados como nuevos futbolistas del Atlético de Madrid y Liverpool respectivamente, en la documentación oficial de la FIFA aparecen como jugadores del Bayer Leverkusen y Osasuna, clubes con los que iniciaron el campeonato.

De esta forma, el Real Madrid no puede contabilizar oficialmente a ningún campeón del mundo en esta edición del torneo. Ningún futbolista del conjunto blanco formó parte de la convocatoria de España que terminó levantando el título y, pese a haber incorporado posteriormente a Cucurella, el reconocimiento oficial de la FIFA mantiene al defensa vinculado al Chelsea. Este es un criterio habitual en las competiciones internacionales, donde los jugadores aparecen asociados al club con el que estaban inscritos en el momento de comenzar el torneo, independientemente de los movimientos que puedan producirse durante el mercado de fichajes.