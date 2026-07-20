Las vacaciones de Mbappé y Ester Expósito: viendo a España y luego cita romántica
El futbolista del Real Madrid y la actriz española ya han comenzado sus vacaciones
La sentida despedida de Kylian Mbappé a Didier Deschamps antes de recibir a Zinedine Zidane: "Te hemos fallado"
Kylian Mbappé ya disfruta de sus vacaciones junto a Ester Expósito después de que Francia cayera eliminada del Mundial 2026. Pese a la derrota, el delantero cerró el torneo haciendo historia al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. En un vídeo difundido en redes sociales se les ha podido ver siguiendo la final entre España y Argentina desde un barco en Estados Unidos, después ir a comer a un restaurante y finalmente, una salida nocturna a una discoteca.