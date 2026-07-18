Alberto Cercós García 18 JUL 2026 - 20:41h.

Kylian Mbappé se despide públicamente de Didier Deschamps antes de su último partido al frente de Francia

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La selección francesa afronta esta noche su último compromiso en el Mundial con el duelo por el tercer y cuarto puesto frente a Inglaterra, un partido que marcará el final de una era. Más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en Didier Deschamps, que dirigirá por última vez a los Bleus tras catorce años al frente del combinado nacional. Antes del encuentro, Kylian Mbappé quiso rendir homenaje al técnico con un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que lamentó no haber podido brindarle una despedida más acorde a su legado. "Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado", escribió el delantero, en referencia a la eliminación de Francia antes de la gran final del torneo.

Deschamps pone punto final a una de las etapas más exitosas de la historia de la selección francesa. Desde su llegada al banquillo en 2012, el excentrocampista condujo al equipo al título del Mundial de Rusia 2018, alcanzó la final de Catar 2022 y conquistó la Liga de Naciones en 2021, además de devolver a Francia al grupo de grandes potencias del fútbol internacional. Su capacidad para reconstruir el equipo tras años complicados y mantenerlo en la élite durante más de una década le ha convertido en uno de los seleccionadores más importantes del país.

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El mensaje de Kylian Mbappé a Deschamps

El relevo ya está decidido y tendrá un nombre ilustre: Zinedine Zidane asumirá las riendas de la selección una vez concluya el Mundial. El exentrenador del Real Madrid, ganador de tres Ligas de Campeones consecutivas, iniciará un nuevo ciclo con el objetivo de mantener a Francia entre las mejores selecciones del mundo. Mbappé, llamado a ser el gran líder de esa nueva etapa, también quiso destacar la figura de Deschamps al asegurar que "la gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello", reconociendo la huella que deja el técnico en el fútbol francés.

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"Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado. Poner palabras a lo que has aportado durante 14 años es muy difícil, tanto has sido un actor mayor del renacimiento de este equipo. La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello… Gracias por haberme dado la oportunidad y la ocasión de representar a mi país en el escenario más grande durante tantos años. Me siento privilegiado de haber podido estar al lado de una de las más grandes leyendas de nuestro país, y solo guardo excelentes recuerdos de todo lo que hemos vivido y logrado juntos. Te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y gracias de nuevo por todo lo que has aportado a esta camiseta que tanto significa para nosotros", dicta dicho mensaje de Mbappé.