Los dos perdedores de las semifinales tendrán que jugar por el bronce

Por qué Argentina vive el Mundial con una pasión que nunca tendrá Europa

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El Mundial 2026 llega a su fin. Este martes arrancan las semifinales del torneo que todo futbolista sueña con levantar, con España y Francia buscando un billete en la gran final de Nueva York. El miércoles se jugará la segunda semifinal, con Argentina e Inglaterra en busca del mismo objetivo. Los ganadores jugarán el domingo 19 de julio, pero los perdedores de las semifinales se verán obligados a jugar un partido por el tercer y cuarto puesto.

Cuándo es el partido del tercer y cuarto puesto del Mundial 2026

A diferencia de lo que sucede en otros torneos, como por ejemplo la Eurocopa, donde se considera que disputar este partido por el tercer puesto tiene poco sentido, la FIFA sí que mantiene la disputa por la teórica medalla de bronce.

Así pues, las dos selecciones que caigan derrotas del Francia-España e Inglaterra-Argentina tendrán que jugar el partido por el tercer puesto el próximo sábado 18 de julio a las 23:00 horas (horario peninsular español). El encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 60.000 espectadores.

La final del Mundial: fecha, hora y estadio

El gran objetivo de España, Francia, Inglaterra y Argentina será estar en la gran final del Mundial 2026, como es evidente. Y sólo les separa un partido para llegar a la gran cita.

Los ganadores de las dos semifinales jugarán la final del Mundial el próximo domingo 19 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular español). El duelo se disputará en el MetLife Stadium de Nueva York, con capacidad para unos 82.000 espectadores.

Será el último partido de un torneo que tendrá nada menos que 104 duelos, el más largo de la historia. Y a partir de ahí, tocará esperar cuatro años hasta el Mundial 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos.