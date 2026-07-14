La reacción de Joan Laporta con el “viva España” de Iker Casillas en su discurso

Fran Duarte Madrid, 14 JUL 2026 - 10:27h.

Joan Laporta acudió al acto organizado por la RFEF en la Casa España de Dallas y dejó algunos gestos muy llamativos rodeado de muchas figuras del Real Madrid

El discurso de Iker Casillas que hace soñar a toda España con la segunda estrella: “¿Por qué no?”

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