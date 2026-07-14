Competicion:
La reacción de Joan Laporta con el “viva España” de Iker Casillas en su discurso
Joan Laporta acudió al acto organizado por la RFEF en la Casa España de Dallas y dejó algunos gestos muy llamativos rodeado de muchas figuras del Real Madrid
El discurso de Iker Casillas que hace soñar a toda España con la segunda estrella: “¿Por qué no?”
La RFEF fletó un vuelo chárter con más de 200 pasajeros entre los que viajaron algunos exjugadores y presidentes de Primera División. Estuvieron presentes leyendas de la Selección como Iker Casillas, Fernando Llorente, Jesús Navas, Pepe Reina, Michel Salgado o Emilio Butragueño y dirigentes como Martín Presa o Joan Laporta. Este último dejó varias reacciones que pasaron desapercibidas durante el acto rodeado de tanto madridista. En el vídeo superior puedes ver cómo reaccionó al “viva España” de Iker Casillas para terminar su discurso y cómo posó luego con él y con otras personalidades del Real Madrid. La secuencia de Joan Laporta rodeado de figuras del eterno rival no tiene desperdicio.