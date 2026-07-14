Luis de la Fuente se emociona al recordar a sus padres y su hermano fallecidos

Javi Rayo 14 JUL 2026 - 01:12h.

Luis de la Fuente se emocionó ante la pregunta de Rafa Mainez

De las collejas a Lamine Yamal, a Pedro Porro y su hula hoop: el buen rollo de España en el entreno

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Luis de la Fuente ha protagonizado el momento más emotivo de este Mundial. El seleccionador nacional no pudo evitar emocionarse tras la pregunta de Rafa Mainez donde le hizo recordar a sus padres y su hermano, que desafortunadamente no han podido ser testigos de los éxitos del que fuera jugador del Athletic. "Me has pegado ahí. Me acuerdo mucho, todos los días. Me acuerdo mucho de mi familia, de mis padres y de mi hermano que falleció hace tres años. Les hubiera encantado disfrutar de esto que estoy viviendo yo, como bien disfrutaron mi etapa de futbolista y cuando empezaba a entrenar. Me acuerdo mucho todos los días de ellos. Gracias por la pregunta, gracias", respondía un emocionado Luis de la Fuente.

El Luis de la Fuente más emotivo

El seleccionador nacional, que nunca ha dudado en mostrar públicamente su de en Dios, quiso hablar de su vena más religiosa: "Yo rezo todos los días, pero no por estar en un Mundial ni por querer sacar un resultado. Yo rezo todos los días cuando me levanto y doy gracias a Dios por estar bien, doy gracias por esos detalles. Rezo porque rezo todos los días, sería injusto pedir que me ayude a mí y no al rival. Yo desde mis convicciones pido por otras cosas, porque me dé salud. Yo con salud no tengo problemas para pelear".

En lo estrictamente deportivo, Luis de la Fuente afirmó que "el gran día de Lamine Yamal en este Mundial aún está por llegar" y defendió a Mbappé de las críticas que le llegan desde su propio país. Además bromeó con que si duda entre Pedri y Fabián, "pondrá a los dos" y parafraseó a Julio César para señalar que "no hay logro sin sufrimiento".