A Fabián Ruiz se le escapa la sonrisa hablando del Real Betis

Javi Rayo 13 JUL 2026 - 18:30h.

ElDesmarque somete a Fabián Ruiz a su test más personal

Fabián Ruiz desvela los mensajes que se manda con Dembelé antes de las semis y un secreto para frenar a Francia

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Fabián Ruiz se ha pasado por el micrófono de ElDesmarque antes del partido entre España y Francia de este martes. El futbolista del PSG nos ha hablado de sus sueños deportivos por cumplir y se ha sometido a su test más personal. Como no podía ser de otra forma, el jugador andaluz ha tenido unas bonitas palabras para el club de sus amores, el Real Betis.

"Daría mucho dinero por ser anónimo durante un día"

"Para mí, el Real Betis es mi casa, mi hogar, mi equipo. El Real Betis es todo", responde Fabián Ruiz sobre qué significa para él el conjunto verdiblanco. Formado en la cantera del conjunto bético, el internacional español abandonó el equipo andaluz en 2018 para fichar por el Nápoles. Desde entonces, siempre ha tenido buenas palabras para el equipo que le catapultó al fútbol de élite. Aunque en el pasado se rumoreó con un posible regreso, Fabián es ahora feliz en el PSG -con el que tiene contrato hasta junio de 2027- y con quien sueña lograr su tercera Champions League consecutiva.

Descubriendo al Fabián más personal, el futbolista asegura que lo que más echa de menos es ser anónimo: "Daría mucho (dinero por ser anónimo durante un día) Iría por la calle, con mi familia, mis amigos, me tomaría un café, tranquilo, en una plaza. Estaría a gusto sin estar pendiente de si alguien me está grabando. Siempre lo comento con mis amigos, es la parte que me cambiaría con ellos".

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El jugador del PSG admite que lo que más echa de menos de jugar fuera de España es "estar con la familia y los amigos, tenerlos cerca". Fabián Ruiz tira de ambición y señala que no cambiaría sus dos Champions por un Mundial: "¿Por qué cambiar una por otra cuando puedes tener las dos?".