Fabián Ruiz y su sueño mientras espera su primera paternidad: "Solo me queda ponerle la guinda al pastel"

Fran Duarte Madrid, 13 JUL 2026 - 15:29h.

Fabián Ruiz habla con ElDesmarque en exclusiva antes de las semifinales contra Francia y no puede contener su emoción al hablar del hijo que está esperando junto a su pareja

Fabián Ruiz cuenta cómo ha sido su celebración más especial: "A ella y al niño"

Compartir







Conquistar el Mundial es un sueño para cualquier futbolista. Desde que son niños, cualquier persona que se calza unas botas sueña con disputar este torneo y muy pocos son los que consiguen alzarlo como profesionales. Para Fabián Ruiz el Mundial es uno de sus sueños, pero ya es uno de tantos que tiene y ahora está apunto de cumplir otro muy especial. El futbolista fue la sorpresa de Luis de la Fuente en el partido de cuartos contra Bélgica y partió como titular para dar descanso a Pedri. El plan le salió al de Haro a pedir de boca porque Fabián marcó el primer gol del encuentro y en su celebración descubrió al mundo que está esperando a su primer hijo.

Desde ElDesmarque hemos estado con él para entrevistarle en exclusiva antes de las semifinales del Mundial 2026 contra Francia. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo superior.

El valor de la familia para Fabian Ruiz

Hace unos días, la madre de Fabian fue noticia después de que en una entrevista la subtitulasen como si no se la entendiese por su acento andaluz. Una polémica que despertó muchísimas criticas por esta decisión y sirvió para que el pueblo andaluz se uniese a favor de Fabián y su madre. “Siempre he dicho que mi madre, mi familia, mis hermanos, ahora mi mujer y mi próximo hijo, siempre están apoyándonos. No solo en los momentos buenos que también la necesitamos, pero también en los momentos malos y la verdad que están siempre ahí”, comenta algo emocionado el futbolista de los Palacios y Villafranca.

Fabián también destaca la figura de su mujer “a la que tendría que poner una estatua” porque es la que más tiempo pasa con él y la que le ha soportado recientemente con su lesión. Ella es su mayor ayuda y siempre sabe qué decirle, precisamente porque también es psicóloga, y ahora van a emprender juntos la mayor aventura de sus vidas: ser padres. “Me siento muy afortunado porque es verdad que todavía no conozco esa sensación de ser padre. Tengo un sobrino y si le quiero así no quiero imaginar a mi hijo”, comenta el centrocampista sevillano sobre el hijo que espera. “Con ganas de que llegue ya este momento y pueda explicarle yo a mis amigos cómo se siente ser padre. Es algo increíble lo que estoy viviendo de títulos, la boda y ahora mi hijo. No puedo pedir más. Solo me queda ponerle la guinda al pastel”. Un año redondo que puede acabar de la mejor manera posible, ganando un Mundial y siendo padre por primera vez. Dos sueños cumplidos de golpe.