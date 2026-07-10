Celia Pérez 10 JUL 2026 - 23:59h.

El centrocampista sevillano anotó el 1-0 del partido

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Fabián Ruiz ha vivido probablemente este viernes uno de esos partidos que guardará en la memoria para siempre. Fue el único cambio en el once de Luis de la Fuente, en el que entró para ocupar el lugar de Pedri, y respondió a la confianza del seleccionador con un partido notable. El centrocampista sevillano apareció en segunda instancia para superar a Courtois, que ya se encontraba en el suelo tras una gran parada previa a Dani Olmo, para abrir el marcador y celebrarlo con una dedicatoria muy especial: a su mujer y el bebé que está en camino.

Tras anotar el tanto, Fabián se puso el balón bajo la camiseta, simulando estar embarazado, y se lanzó el dedo pulgar a la boca, en señal de chupete, haciendo clara referencia al bebé que están esperando. De hecho, él mismo lo ha contado tras el encuentro: "Lo hablaba con mi mujer. Tenía muchas ganas de meter un gol para dedicárselo a ella y al niño. La verdad que no ha habido mejor partido que unos cuartos de un Mundial. Estaba muy feliz, muy emocionada. Mi mujer y toda mi familia que estaba ahí por poder dedicárselo a ellos", aseguró ante los micrófonos de .

Fabián y la entrada en el once de Luis de la Fuente

"Hasta un rato antes del partido no dice la alineación. Siempre preparado para cuando el míster lo necesite. Hoy me ha tocado salir de titular. Como siempre digo, siempre estoy preparado para lo que el equipo necesite. Muy contento de tener más minutos hoy", apuntó al ser preguntado por su entrada en el once.

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"No me ha dicho nada. Simplemente lo que trabajamos a diario. Las charlas antes del partido. Lo que quería a modo global. Sabe que estoy preparado y que tengo muchas ganas de ayudar a equipo. Por suerte ha salido todo bien hoy", añadió.