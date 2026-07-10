Joaquín Anduro 10 JUL 2026 - 23:00h.

Así jugaron los hombres de Luis de la Fuente y Rudi García

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La Selección Española consiguió el pase a semifinales del Mundial por segunda vez en su historia al vencer a Bélgica por 2-1 de nuevo de forma milagrosa gracias a otro tanto salvador de Mikel Merino. Fabián Ruiz, que entró por sorpresa por Pedri, adelantó a España en la primera mitad y De Ketelaere empató un partido que se decidió de nuevo al final con el tanto del jugador del Arsenal.

El uno por uno de España

Unai Simón [4]: Encajó su primer tanto en el Mundial en un balón en el que no llegó a ver la dirección del cabezazo de De Ketelaere. Dio el susto en una mala salida en la que Rodri evitó el disparo lejano de Kevin de Bruyne a puerta vacía y en otra jugada en la que fue Laporte el que le salvó.

Pedro Porro [7]: Puso el balón del 1-0 en una buena carrera por banda de las muchas que desplegó durante el encuentro, con amplia presencia arriba sin dejar apenas crear peligro a Doku.

Pau Cubarsí [9]: De Ketelaere le gana la partida en el tanto del 1-1 pero el central cuajó un nuevo partidazo buscando pases filtrados a la espalda de la defensa belga y sin amilanarse ante Lukaku. De un chutazo suyo llegó el gol de Mikel Merino.

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Aymeric Laporte [9]: El zaguero del Athletic supo controlar tanto a De Ketelaere como a Lukaku cuando salió en su lugar, al nivel de todo el Mundial. Salvada clave en el descuento en otra mala salida de Unai Simón.

Marc Cucurella [7]: Había perdido la posición en la jugada del 1-1 pero el nuevo futbolista del Real Madrid siguió en su gran línea defensiva aportando también presencia y asistencias en ataque.

Rodri Hernández [8]: El único futbolista capaz de darle pausa al juego de España cuando las prisas y los nervios parecían apoderarse de sus compañeros. Salvó además lo que pudo ser un tanto de Kevin de Bruyne.

Fabián Ruiz [7]: El único cambio de Luis de la Fuente en el once titular fue la entrada de Fabián por Pedri, marcando el tanto que abría la lata y llegando siempre con peligro al área rotando con Dani Olmo y Oyarzabal.

Dani Olmo [8]: Se gustó el catalán en más de una ocasión con toques de calidad que levantaron al público y también salvó una pelota clave frenando una contra belga. Le faltó acertar en el área, donde entre Courtois y la defensa evitaron sus goles.

Lamine Yamal [7]: Tras la primera pausa por hidratación, metió una marcha más y le hizo un roto a De Cuyper que Doku no mejoró cuando bajó a ayudar, todo lo contrario. Tomó la iniciativa cuando peor lo pasaba España.

Álex Baena [4]: No brilló esta vez el futbolista almeriense, que no estuvo tan fino como sus compañeros a la hora de asociarse vio cómo Castagne ponía en su cara la asistencia del 1-1.

Mikel Oyarzabal [4]: Se asoció muy bien con los centrocampistas cuando bajó a recibir la pelota pero es que dentro del área apenas tocó la pelota y esto lo notó la Selección Española.

Sustituciones

Pedri González [4]: Fue suplente por sorpresa y el canario no mejoró sus actuaciones previas cuando saltó al campo en la segunda mitad, demasiado fallón cuando no suele ser habitual en él.

Ferran Torres [5]: Se movió creando peligro por el frente de ataque e incluso tuvo un cabezazo que rozó el larguero belga.

Nico Williams [5]: Intentó crear peligro desde la banda izquierda pero evidenció que aún le falta un punto más físicamente.

Mikel Merino [9]: Otra vez tuvo que llegar el gol del navarro en plenas fiestas de San Fermín apareciendo como ante Portugal para meter el pie con calidad y anotar el 2-1 para la Roja.